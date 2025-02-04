大S去世｜患流感要把握「黃金48小時」自救！最少可減患重症機率

台灣48歲女星大S（徐熙媛）過年與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎離世，消息一出後引發民眾對流感重症、致死的關注。中國呼吸與危重症醫學科醫生提醒，若感染流感，應抓緊自救的「黃金48小時」。



大S的妹妹小S於2月3日上午透過經紀人證實了姊姊的死訊。（微博 / @大S，圖片經黑白處理）

根據內地媒體《上游新聞》，不少人好奇流感與普通感冒有甚麽差別？中國重慶醫科大學附屬第一醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生王曉慧受訪時介紹，流感的全身症狀通常比普通感冒更嚴重，主要表現為39至40℃的高熱、頭痛、全身肌肉關節酸痛、乏力、食欲減退，常有咽喉痛、乾咳，可有鼻塞、流涕等不適。

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王曉慧指，流感發病的48小時被稱為自救的「黃金48小時」。患者在發病48小時內用藥，可以在早期清除病毒，減少重症機率，降低死亡風險，抗病毒藥品的說明書上也會提示，「在流感症狀開始的48小時內使用」。

王曉慧表示，即便超過了48小時，抗病毒治療仍有用，它能控制病毒複製、減少炎症反應、縮短住院時間、減少家庭接觸人員被感染的風險，但須遵醫囑用藥。

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特別是重症流感的高危人群，例如老人、兒童、有慢性呼吸和心血管等基礎疾病以及免疫功能低下的人群、孕婦、產婦等，需在醫生指導下進行抗病毒治療。

王曉慧也提醒，「接種流感疫苗」仍是目前預防流感最有效的方法。疫苗接種後，通常要2至4週才能產生具有保護水準的抗體。因此，一般推薦在冬季流感流行前的9月至10月接種。當然，過了這個時間也可以接種。

王曉慧還說，接種疫苗後產生的抗體，在6至8個月後會開始下降，並於一年後顯著降低。此外，流感病毒會持續變異，每年流行的病毒株類型往往都不一樣，而不同株間的抗體沒有交叉保護，或是交叉保護作用很弱，因此建議「每年都要接種流感疫苗」。

大S的妹妹小S於2月3日上午透過經紀人證實了姊姊的死訊，「新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們」，噩耗震驚全球，許多藝人與粉絲都紛紛表達難過與不捨。

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