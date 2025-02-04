大S徐熙媛去世｜流感疫苗惹熱話　醫生嘆搞錯重點：她有打才是怪

【大S徐熙媛去世／離世】48歲大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，未料染上流感併發肺炎不幸身亡，消息一出引發網友熱議，也讓台灣社會掀起一波打疫苗熱，對此，台灣醫生沈政男就分享自身觀點，他認為，大S的過世，該討論的並非有無打疫苗，強調大S若真有打疫苗，才是一件怪事。



台灣女星「大S」徐熙媛於日本旅遊期間，因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多大S靚相👇👇👇

+ 11

台灣醫生沈政男在臉書分享，大S在家族春節旅遊日本期間，因流感重症病逝，而民眾的第一個反應是「流感要打疫苗」，他透露，在台灣流感疫苗第一波打65歲以上，打不完再打50歲以上，再打不完，所剩無幾，才開放所有人施打，因此，大S即使要打，也不一定排得上。

沈政男提到，大S的過世，要討論的絕對不是打不打流感疫苗，並強調：

「如果有打流感疫苗，才是一件怪事！因為，根本不是高風險族群。如果連她都要打，那麼台灣準備的數百萬流感疫苗根本不夠用。」



【相關圖輯】大S徐熙媛去世｜流感可致命！症狀有什麼？哪些人需要接種疫苗？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

沈政男認為，流感重症，尤其是死亡，在50歲以下的風險低到幾乎可以忽略，如果連這樣的風險都要小心，那麼生活中至少有其他上百件事情必須更小心，台灣防疫政策，也不會這麼做。

至於大S的離世，沈政男提到，大S在台灣就已染上流感，證據是赴日當天就有咳嗽症狀，而且日本流感高峰已過，但台灣正在流行：

「她絕對不會把感冒跟死亡聯想在一起，因此，這時去日本旅遊，也沒什麼不對。」



沈政男認為，有關大S的離開，比較值得探討的是，醫院有沒有給她吃流感藥物？日本的醫院有沒有建議住院？送到東京的大醫院以後，應該有插管，但有沒有使用葉克膜？

【相關圖輯】大S去世｜演流星花園紅遍中港台 回顧30年星途多次入圍視后影后（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

沈政男提到，若裝上葉克膜多少可以搶下一些時間，讓肺部有機會改善，但如果沒有，病情來得快速，就可能呼吸衰竭而死，他也說：

「不到50歲得流感而死亡，不管在台灣或日本，都是極為罕見，只能說大S的體質應該是主要因素，運氣很差，千萬人之中，就這樣獨獨被病毒對上，宛如天妒紅顏。」



【相關圖輯】大S驚揭10年婚姻釀兩死一重傷 踢爆汪小菲出軌多女｜附完整聲明（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

詭異！酒店女會計4樓墜落亡 鮮血染紅台中鬧區

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】