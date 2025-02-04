緬甸詐騙營｜獲救港女抵港　保安局：事主去年上半年被騙到泰國

一名在緬甸被禁錮從事電騙工作的31歲香港女子，早前獲泰國當局救出，她於今日（4日）下午在保安局專責小組陪同下回港，並於晚上抵達，事主因感太累，落機後先行回家，警方稍後再跟她了解。專責小組指她於去年上半年先被騙到泰國，再轉到緬甸詐騙營，她這次獲釋是沒有支付贖金。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

圖為專責小組成員與獲救港人今日上午在曼谷見面。（政府新聞處圖片）

保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基今晚在機場表示，一直與該名女子及其家屬聯繋，並和泰國有關當局保持直接聯絡，確認她獲救並安全返回泰國後，今早在曼谷與她見面，向她提供協助，務求令她盡快返家，「成功將她帶上飛機，乘搭下午5時航班。」

袁栢基表示，事主精神和身體狀況良好，已按其意願，警務處稍後將與該港人會面，了解其個案的詳細情況。他稱據小組了解，事主家人並無支付贖金。

袁強調政府高度重視這類案件，一直與求助港人及其家屬溝通，又和泰國、緬甸合作救人。他指早前副局長卓孝業率小組到泰國跟進時，已和泰國當局商討，並將求助港人名單直接交予泰方；她和上周另一被救回來港人，同樣由緬甸軍方從本港保安局提供的名單，核對和辨認求助港人後，交予泰國軍方並在專責小組協調下，最後將他們帶回香港。

31歲香港女子（前左）在獲救後，獲泰國司法部部長Tawee Sodsong（塔威，前右）接見，討論回港安排。（泰國媒體《TheTruthkaea》影片截圖）

該名31歲香港女子早前身處緬甸妙瓦底（Myawaddy）南部，並透過泰國毒品管制局辦公室（Office of the Narcotics Control Board, ONCB）向泰國方面請求，進入泰國邊境達府（Tak Province）的樸帕縣(Phop Phra district)，即妙瓦底對岸，於本月2日將該名女子送到泰國境內。

該名香港女子獲救後，獲泰國安排曾與香港保安局副局長卓孝業見面的泰國司法部部長Tawee Sodsong（塔威）見面。在枱上可見一本被剪了四分一的護照，她向塔威詢問能否持該護照回港。