消委會龍年十大消費新聞近1.5萬票破紀錄　舒適堡全線結業列榜首

消費者委員會今日（5日）公布「2024年龍年十大消費新聞」投票結果，共有近1.5萬人投票，打破歷年紀錄。去年9月轟動一時的舒適堡健身中心全線「暫時結業」榮獲首位；至於美斯缺陣表演賽則排第二位。



「龍年十大消費新聞」投票結果今日公布投票結果。消委會公布共有14,429人投票，打破歷年來記錄。(黃寶瑩攝)

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「龍年十大消費新聞」投票結果今日公布投票結果。消委會公布共有14,429人投票，打破歷年來記錄。

2024年9月6日，舒適堡Physical健身中心突然宣布暫時全線結業，影響眾多員工及消費者。（資料圖片/廖雁雄攝）

1.「十大消費新聞」候選名單

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第一位：舒適堡全線暫時結業 消委會接獲至少5千宗投訴金額近2億 社會重新聚焦規管預繳式消費、7934票

第二位：美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退票一半、4552票

第三位：垃圾徵費先行先試兩個月 權衡各方意見後暫緩推行、4409票

第四位：香港擁6隻大熊貓 擬乘勢發展熊貓經濟、4217票

第五位：港人熱衷北上消費 市民跨境買餸攜生肉入境、3519票

第六位：食肆10月中起正式「走塑」有市民不滿環保餐具質素差、2928票

第七位：公共交通工具輪流加價 港鐵加價3% 紅的落旗加至29元、2223票

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第八位：廖孖記結業 腐乳原產地受質疑 各界熱議何謂「香港製造」、2172票

第九位：實施13載樓市辣招全撒銷 放寬按揭成數上限一律7成、2038票

第十位：﻿﻿立法以「簡樸房」取締劣質劏房 訂明4大標準須遵從、1731票

2. 最離譜消費新聞候選名單（3選1）

當選最離譜消費新聞：

美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退票一半、9440票

最大快人心消費新聞候選名單（3選1）

當選最大快人心消費新聞：

的士司機違例記分制生效 記滿15分須停牌3個月、8088票

最抵讚消費新聞候選名單（3選1）

當選最抵讚消費新聞：

消委會50周年 2025年起選擇月刊免費睇、5992票