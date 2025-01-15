消委會上月公開招聘總幹事 黃鳳嫺：你又覺得我真係會離任？
撰文：林遠航
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消委會去年12月發出招聘總幹事的公告，已任職逾12年、現任消委會總幹事黃鳳嫺今日（15日）出席《選擇》月刊新聞發佈會時，被問到會否離任總幹事一職，反問記者「你又覺得我真係會離任？」；又解釋消委會進行公開招聘，與該職位薪酬等級的調整有關。她又感謝傳媒關心，指有新動向會再向大家公布。
消委會總幹事黃鳳嫺今日出席《選擇》月刊新聞發布會時，被問到消委會發出招聘總幹事公告，是否意味將會離任。黃鳳嫺打趣回應道：「你又覺得我真係會離任？」。她感謝傳媒對她動向的關注，其後補充表示，消委會發出招聘是因為總幹事職位薪酬等級上調一級，需要舉行公開招聘。至於她本人由於可能有潛在利益衝突，因此不方便評論。她最後再次感謝傳媒關心，稱「若果再有新一步進展，到時再話俾大家聽，好無？」
根據消委會官網的招聘公告，新一份總幹事合約的年期為兩年半，薪酬對照公務員政務職系D4級「首長級乙一級政務官」，較現時屬D3「首長級乙級政務官」高一級，月薪最高272,745元，比現時高約3萬元。
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