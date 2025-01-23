大灣區航空取消航班｜消委會接6投訴　2宗涉旅行社一宗不滿遲退款

大灣區航空宣布今年2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。截至今日(23日)中午12時，消委會共接獲6宗因航班重整而導致個別航班延誤或更改地點的投訴個案，包括來往米子、首爾及曼谷航班，涉及金額14,287元。

除涉及航空公司的投訴，其中2宗亦涉及旅行社，包括1宗不滿旅行社需時3至6個月才安排退款。消委會接獲投訴後，已經聯絡相關商戶跟進事件，涉及旅行社的個案亦會轉交旅遊業監管局跟進。



東瀛遊執行董事禤國全今早在電台表示則稱以其公司為例，因屬上市公司，程序上必須待航空公司退款到賬後才能退給消費者。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭指正不斷改善處理工作，正考慮分流受影響乘客查詢，例如設退票專用電郵，令過程更順暢。



大灣區航空宣布今年2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。（大灣區航空圖片）

消委會表示，截至中午12時，共接獲6宗因航班重整而導致個別航班延誤或更改地點的投訴個案，包括來往米子、首爾及曼谷航班，涉及金額14,287元。

除涉及航空公司的投訴，其中2宗亦涉及旅行社，包括1宗不滿旅行社需時3至6個月才安排退款。消委會接獲投訴後，已經聯絡相關商戶跟進事件，涉及旅行社的個案亦會轉交旅遊業監管局跟進。

消委會總幹事黃鳳嫺今早在電台節目表示，與灣航相關投訴個案，其中兩宗並非投訴灣航本身，而是兩間大型旅行社，事主稱申請退款、但旅行社稱要3至6個月才能退到，投訴人認為時間太長；另一宗則涉及去米子機票，指初時以為不受影響，後來又收到通知稱會受影響，須花很大氣力更改行程，冀航空公司能賠償額外使費。

黃稱，今次事件投訴數字比想像中少，認為灣航應變算快，初時雖有甩漏但已有不同措施補救，強調最重要是消費者能聯絡到客服，又留意到灣航已盡量安排調動航班，感覺處理迅速及負責任。

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片/梁鵬威攝）

她又說米子等路線屬獨營航線，若引起不便，航空公司應盡量賠償，消費者也要有證有據等，賠償細節則要每個個案獨立審視，並人性化酌情處理，其他航空公司也應汲取教訓發放消息時要統一性、方便及清楚。她又認為旅行社若非涉及大量退款，應盡快安撫消費者情緒，先墊支賠償。

東瀛遊執行董事禤國全。（資料圖片/張浩維攝）

東瀛遊執行董事禤國全在同一電台節目中稱，以其公司為例，因屬上市公司受上市公司條例所限，須有收支證明，必須待航空公司退款到賬，才可退款給消費者，否則若航空公司最終未能退款，會損害投資者及股東利益。

他稱現時有11個德島團受影響，涉約120至130人，稱旅行團較易處理，可安排其轉往旗下其他產品或退款，但因不少消費者是以信用卡支付，故退款須收取約200至300元手續費；若選擇其他產品，相關差額可以多除少補。他指今次事件屬個別事件，不會因此與灣航「割蓆」。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭（中）指事件是多重原因引起，向受影響乘客致歉。（資料圖片/何瑞芬攝）

灣航行政總裁吳秀蘭今日重申會盡量減輕乘客影響，並會人性化處理受影響個案等，又再次承認處理上有疏漏，例如通知時一次過發短訊，導致客服未能應付大量查詢，已加派人手，並不斷改善處理工作，例如正考慮分流受影響乘客查詢，設退票專用電郵，令過程更順暢。

大灣區航空公佈取消128班航班，並指將暫停首爾航線。有市民(1月22日 )前往其客服中心查詢。（賴卓盈攝）

她稱一直密切與波音公司聯繫，但新機到付時間一拖再拖，上一次收到通知延誤是周一（20日）。她稱航班編排是預計能做到才去做，但最終因連串原因未能應付，當晚已開緊急會議做內部檢討，承諾不會再出現該疏漏情況。

旅遊界立法會議員姚柏良在另一電台節目指，灣航以8架飛機營運12個航點，整體飛機使用上必須有周全規劃，在競爭激烈的市場應有些備用空間才更穩妥，不能「計得咁盡」。他指灣航日後必須有周全及整體規劃，客路要有精準判斷。