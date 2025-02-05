香港迪士尼樂園20周年｜夏天辦奇妙派對　升級巡遊及夜間城堡匯演

香港迪士尼槳園今日（5日）公布，將於夏天舉行開幕20周年奇妙派對，推出一系列限時的慶祝活動。旅客在入場後可觀賞周年限定城堡演出，美國小鎮大街亦有開幕以來最大型的巡遊表演「Friendtastic!」。



至於壓軸的夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」同樣有周年限定版，更首度將沉浸式投影延伸至整條美國小鎮大街，配合全新的無人機表演，為全日旅程劃上完美的句號。



香港迪士尼將於夏天舉行20周年奇妙派對。（香港迪士尼圖片）

20周年限定城堡演出歡迎世界各地旅客

香港迪士尼20周年奇妙派對將於夏天舉行，旅客入場後可觀賞20周年限定城堡演出。迪士尼星級陣容由米奇與好友、Duffy與好友及迪士尼公主組成，他們齊集在奇妙夢想城堡前，配以強勁節拍及音樂、精彩舞蹈及盛大的舞台效果，歡迎來自世界各地的旅客。

美國小鎮大街辦開幕以來最大型的巡遊表演

派對的熱烈氣氛更蔓延至美國小鎮大街，香港迪士尼將舉行開幕以來，最大型的巡遊表演「Friendtastic!」，11輛派對巡遊花車及11組迪士尼朋友，包括換上色彩鮮艷服飾的米奇老鼠、米妮老鼠等，配上特色裝置和富有節奏感的音樂，與旅客盡情狂歡。

夜間城堡匯演20周年限定版增設沉浸式投影

夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版，則帶來全日的高潮。匯演將新增更多迪士尼故事片段，首度將沉浸式投影延伸至整條美國小鎮大街，並配合全新的無人機表演，為全日旅程劃上完美的句號。

香港迪士尼換上主題裝飾到處是打卡熱點

活動期間除了娛樂表演外，園方稱香港迪士尼換上主題裝飾，到處成為旅客的打卡熱點，例如米奇與好友將聯同Duffy與好友，共同換上20周年限定服裝亮相。香港迪士尼並送上20周年限定主題美食和獨家精美商品，三間迪士尼主題酒店也換上周年主題佈置，並提供不同的活動。