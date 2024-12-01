迪士尼樂園辦巴黎殘奧會祝捷慶典　加送8000門票經社聯給殘疾人士

香港迪士尼樂園度假區今天（1日)舉行2024國際復康日暨巴黎殘疾人奧運會中國香港代表團祝捷慶典。約1,000名嘉賓獲邀參與慶典，包括來自約30間非牟利機構的殘疾人士及嘉賓、及出戰巴黎2024殘疾人奧運會的運動員。



園方表示，為響應國際復康日兼秉承香港迪士尼致力推動共融文化的承諾，度假區向香港社會服務聯會額外捐贈8,000張門票，讓更多殘疾人士可以入場。



出戰巴黎2024殘疾人奧運會的香港運動員，今天（1日)到香港迪士尼樂園度假區參加祝捷慶典。(香港迪士尼樂園提供圖片)

出戰巴黎2024殘疾人奧運會的香港運動員，今天（1日)到香港迪士尼樂園度假區參加祝捷慶典。(香港迪士尼樂園提供圖片)

園方表示，巴黎殘奧會獎牌得主包括硬地滾球運動員何宛淇、游泳運動員陳睿琳及吳卓恩都有入場，分享她們努力不懈的故事。典禮在奇妙夢想城堡前舉行，米奇老鼠及米妮老鼠現身；年輕視障霹靂舞者杜駿興（B-boy ShadowKid）聯同拍檔Jojo Lui表演街舞，燃點活動氣氛。

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今屆殘奧會奪得兩面金牌的硬地滾球運動員何宛淇很興奮參與活動，今天的活動為大家提供一個難得的放鬆機會。她指備戰殘奧會的旅程從來都不容易，但正是家人和朋友的支持，讓她能夠堅持下去。「我希望香港能持續推動傷健共融，提高公眾對殘疾人士需要的認識，建構一個更尊重及包容的社會。」

今屆殘奧會奪得兩面金牌的硬地滾球運動員何宛淇也有出席。她形容是為大家提供一個難得的放鬆機會。香港迪士尼樂園提供圖片)

視障霹靂舞者杜駿興10歲時因罕有的遺傳性眼疾，失去了約95%的視力，但無阻他對街舞的熱愛，並克服了無數挑戰，突破自身界限。他自我探索的勵志歷程，鼓勵著大家擁抱自己的獨特潛能，勇敢追夢。

主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府將繼續加強各項康復服務和措施，包括在全港設立14間綜合社區康復中心，因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援；增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援；及設立「愛心僱主」獎章，表揚積極聘請殘疾人士的僱主等。他呼籲社會各界繼續攜手支持國際復康日，共同創健傷健共融的社會。

復康聯會主席暨國際復康日籌備委員會主席張偉良祝賀運動員在巴黎2024殘疾人奧運會取得亮麗的成績，「我期望未來繼續與社會各界攜手合作，一起締造平等共融的社會。」中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻說：「殘疾運動與復康一直是並肩同行的好拍檔，不少精英運動員也是由復康開始繼而走上運動員之路。」

迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添表示，香港迪士尼一直深信，推動共融及提倡通達能讓所有賓客都能盡享迪士尼的樂趣。