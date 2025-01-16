香港迪士尼樂園預告業績：近一年旺丁又旺財　內地旅客買年票翻倍

香港迪士尼樂園度假區今年中將公布截至去年9月底的上個財政年度結果，樂園傳訊及公共事務副總裁黎珮珊今日（16日）預告好消息，形容過去一年香港迪士尼「生意好好，旺丁又旺財」。而自魔雪奇緣世界開幕以來，來自內地「奇妙處處通」會員人數增長，更加翻倍，她料隨着內地自由行計劃擴大、深圳恢復一簽多行，會有更多內地旅客來港。



迪士尼樂園正推出蛇年新春慶祝活動，同時在深圳灣一個大型商場舉辦新春主題展覽，更特別和深圳地鐵合作新春主題列車。黎珮珊表示，大灣區是其中一個主要市場，在去年萬聖節，深圳賓客的入園人數比對上一年同期獲雙位數字增長。

黎珮珊表示，在剛過去既聖誕節，度假區酒店入住率超過九成，當中超過九成住客為旅客。聖誕節期間及除夕倒數活動，吸引來自本地、大灣區同東南亞地區既賓客，預計這個勢頭到農曆新年同春季活動。

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊與迪士尼角色Duffy和Stellalou合照。她說看她「笑笑地」，可知上年度生意如何。（倪清江攝)

全球首個魔雪奇緣世界2023年11月20日開幕，黎珮珊指來自內地「奇妙處處通」會員人數增長，更加翻倍。她料隨着內地自由行計劃擴大、深圳恢復一簽多行、加上更多的交通便利，香港迪士尼將繼續成為內地遊客來港必到之地。

除咗內地市場，香港迪士尼一直深受東南亞地區（包括印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國），以及印度旅客歡迎。

香港迪士尼樂園在2005年9月開幕，今年迎來20周年，黎珮珊預告會有更多慶祝活動，繼續吸引世界各地遊客到香港玩，詳情稍後公布。