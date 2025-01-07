香港迪士尼STEM課程迎研學遊熱潮　深圳學童邊玩邊探索科學原理

結合研究性學習和旅行體驗的「研學旅遊」成為最新教學熱潮，現時在內地更被納入中小學教育教學計劃。香港迪士尼樂園度假區近日迎來一批來自深圳育才教育集團的小學生，專程跨境參加「迪士尼STEM體驗行」，在奇妙國度邊玩邊學。



香港迪士尼樂園度假區近日迎來一批來自深圳育才教育集團的小學生，專程跨境參加「迪士尼STEM體驗行」，在奇妙國度邊玩邊學。（香港迪士尼提供圖片）

該學習課程專為小學生度身編製，以科學、科技、工程及數學為學習重點，透過動手做實驗培養解難能力，啟發創意思維和探究精神。課程中，迪士尼導師會利用香港迪士尼的場景及遊樂設施，讓學生深入理解背後的科學原理，了解到STEM與日常 生活原是息息相關。

香港迪士尼樂園度假區近日迎來一批來自深圳育才教育集團的小學生，專程跨境參加「迪士尼STEM體驗行」，在奇妙國度邊玩邊學。（香港迪士尼提供圖片）

從「瘋帽子旋轉杯」體驗力學 學生讚生動有趣

其中，這批深圳小學生便透過體驗「瘋帽子旋轉杯」，親身感受向心力和離心力的作用。福田區荔園外國語小學的學生熊澤霖說：「這次研讀活動非常精彩，我們透過生動有趣的形式，學到了很多物理知識，例如在觀察園區橋的承重這個現象時，老師向我們講解了力學知識及其應用。」

參與學生亦體驗另外一個遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻!」，從中學習數學理論的比例概念。

香港迪士尼樂園度假區近日迎來一批來自深圳育才教育集團的小學生，專程跨境參加「迪士尼STEM體驗行」，在奇妙國度邊玩邊學。（香港迪士尼提供圖片）

內容緊貼學校課程 可應用於日常生活

香港迪士尼樂園度假區高級迪士尼青少年教育計畫總監吳韻琴稱：「香港迪士尼豐富的設施和沈浸式表演和體驗，為STEM及STEAM教育提供了得天獨厚的條件，讓學生在輕鬆愉悅快的鋼琴中探索知識的樂趣。寶貴的生活技能。」

香港迪士尼表示，課程設計參考了教育局的學習指引，並結合小學校長及教師的意見，確保內容緊貼學校課程。學生不僅能學習理論知識，還能舉一反三，將學到的概念應用於日常生活中，從而提升解難能力與邏輯思維。

園區高級迪士尼青少年教育項目總監吳韻琴表示，香港迪士尼的豐富設施和沉浸式表演和體驗為STEM及STEAM教育提供了得天獨厚的條件，讓學生在輕鬆愉快的氛圍中探索知識的樂趣。（香港迪士尼提供圖片）

提供不同課程 逾80萬學生獲獨特體驗

除了面向小學生的STEM課程，樂園亦推出針對幼稚園高班至小三學生的「迪士尼STEAM學習任務：探索海陸空」。

而自2006年啟動以來，「迪士尼青少年團隊活動計劃」已為超過80萬名學生帶來獨一無二的互動學習體驗，課程涵蓋物理科學、創意動畫、音樂舞蹈表演、通識及環保等多個主題，適合幼稚園至專上程度學生等參與，亦吸引了來自內地、新加坡、日本以至東南亞的教育團體參加。