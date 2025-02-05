東鐵綫故障｜港鐵：期間加派80人協助　部份乘客須中途落車等下班

港鐵東鐵綫今早（5日）有事故，一架工程車在太和站附近因水平感應系統故障，其中一卡向左傾側，導致東鐵綫今午1時前均須調整班次，清晨時間最長大埔墟至羅湖及落馬洲站要35分鐘一班。



港鐵晚上補充，事發於今日凌晨4時，一列負責吊運軌枕的工程車完成吊運工作後，吊機操作員使用「水平調節系統」將吊機基座回復水平狀態卻未能成功，工程車安全設計即時啟動故未能開行。港鐵已加派80人在車站協助乘客，又指因個別列車需中途站調頭，故有乘客因些要在中途站落車再轉乘隨後列車。



大批工作人員在路軌上搶修故障工程車。（黃學潤攝）

港鐵晚上補充今早東鐵綫事故，指今日凌晨約4時，東鐵綫一列負責吊運軌枕的工程車在粉嶺往太和站方向的路段完成吊運工作後，吊機操作員使用「水平調節系統」將吊機基座回復水平狀態，但未能成功；工程車安全設計即時啓動,因而未能開行，系統在工程人員修復後重新啓動，並駛回車廠。

港鐵已就事件聯絡製造商進行詳細調查以了解及確定事故成因，並已就事故通報相關政府部門，東鐵綫自頭班車起需要作出服務調整，工程車於下午駛離，東鐵綫列車服務亦於下午約1時陸續回復正常，對事件為乘客造成不便致歉。

+ 2

港鐵指，調整服務期間，大部份車站的列車班次維持4至8分鐘,而來往羅湖或落馬洲站班次，則大約維持16至24分鐘一班車。為維持車務運作暢順，個別列車可能需要在中途站調頭，乘客因此或要於中途站，轉乘隨後的列車繼續行程，太和站車站亦只有一個月台可用，故實施了人流管理關閉個別出入口。

港鐵指，期間派出約80名額外人手在相關車站協助乘客。在服務受影響期間，整體車站運作大致有序。

運輸及物流局稱關注事件，機電署已要求港鐵一個月內就事件交報告。