《頭條新聞》被指辱警港台工會上訴得直　通訊局申到終審上訴被拒

已停播的港台電視節目《頭條新聞》，被指2020年播出的其中一集，有污衊和侮辱警方的內容而遭通訊局警告。香港電台工會及記協在司法覆核獲裁定部份勝訴。通訊局和工會其後再提出上訴，去年9月上訴得直，獲撤銷所有警告。通訊局不滿結果，向高等法院上訴庭申請終審法院上訴許可。上訴庭今（6日）頒判辭拒向通訊局批出上訴許可，局方須付18萬元訟費。



涉案集數於2020年2月14日播出，通訊局裁定該集的兩環節「無品芝麻官」和「驚方訊息」，違反《電視節目守則》，向港台發出警告。上訴庭早前指，通訊局處理投訴時未有採取正確的方法，包括未有分辨哪些屬事實方面的陳述，因此局方錯誤裁定港台違反《守則》。



案件編號：CACV 579/2021、CACV 584/2021

