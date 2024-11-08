七旬翁與智障女性交致懷孕　官斥以掠食方式性侵事主　判囚30個月

七旬清潔工涉多次與輕度智障的女子性交，且沒有使用安全套，女方後來懷孕，人工流產後證實老翁是經手人。老翁被捕後只認曾性交一次，又稱以為女事主是妓女，他經審訊後被裁定兩項與精神上無行為能力的人非法性交罪成。案件今(8日)在區域法院判刑，法官練錦鴻形容被告以掠食方式與事主性交，明知她智力低於常人仍剝削她，認為無減刑理由，判老翁入獄兩年半。



原被控3罪審訊後裁兩罪成

被告陳建青（71歲），被控3項與精神上無行為能力的人非法性交罪，案發於2022年2月至3月某日、同年7月9日及7月某日。被告經審訊後被裁定在7月發生的兩罪成立。

被告陳建青被裁定2項與精神上無行為能力的人非法性交罪罪成，判囚30個月。(陳曉欣攝)

法官練錦鴻斥被告陳建青明知事主智力低於常人，卻以掠食式的方法與事主性奕。(資料圖片)

事主無大力抗拒非剝削的理由

法官練錦鴻判刑指，案情雖顯示事主曾多次聯絡被告，曾問被告取錢和表達愛意，發生性行為時沒有大力抗拒，但均非被告剝削事主的理由。法官強調，事主在精神上無能力同意發生性行為，被告明知她的智力低於常人，卻以掠食式的方法與事主發生性行為，其間更沒使用安全套，令事主懷孕並需要人工流產，她感到自責和不信任陌生人。

被告求情稱患肺癌

辯方求情提到，被告早年任清潔及地盤工，他有肺癌，現依賴生活津貼維生。法官認為被告的背景沒有特別，不作減刑，就兩罪判監30個月。

X懷孕後進行人工流產證被告是經手人

控方案情指，X有輕度智障，智商僅58，在2012年中六特殊教育畢業，她在其父經營的店舖工作。案發時，X外出晨運遇到被告，被帶到被告元朗家中性交。X在2022年9月被證實懷孕，同月進行人工流產。DNA檢驗顯示被告是經手人。

案件編號：DCCC 428/2023