倉務員與10歲女友性交並拍片　報告指非孌童但反社會人格　囚4年

倉務員被警員截查，發現他iPhone手機和iPad內有逾400兒童色情物品，並發現其中11段性交片涉及一名10歲女童，倉務員認與該女童拍拖時，曾在後樓梯性交及口交。他早前在高等法院承認非法性交及製作兒童色情物品等多罪，求情稱保存該些色情物品自用，案件今(11日)在高等法院判刑，暫委法官陳政龍引述報告指，被告無孌童僻，但有反社會人格障礙，透過操縱女童滿足性需要，認為其重犯機會高，考慮被告與女童的年齡差距等，判被告入獄4年。



被告莊信謙，27歲，承認1項管有兒童色情物品、2項製作兒童色情物和1項與13歲以下女童非法性交罪，合共4罪。被告過往有非法性交及偷拍等案底。

被告莊信謙在高等法院承認非法性交等罪，被判囚4年。(黃浩謙攝)

女童X拒絕錄取創傷報告

暫委法官陳政龍判刑時指，女童X拒絕錄取創傷報告，被告的心理及精神報告指出，被告沒有戀童癖，但他過往有遊蕩及與女童非法性交案底，曾因潛入女廁偷拍而被判監。報告指被告有反社會人格障礙，透過操縱女童滿足自己的性需要，專家認為被告的重犯機會高。

辯方指被告保管情慾影像自用

法官亦引述辯方求情，被告與案中女童是情侶關係，被告保管情慾影像自用，得到女童同意才拍照。被告在求情信稱他明白事件的嚴重性，他感到後悔及會負責任。

女童案法時僅10歲

法官指，考慮到女童年僅10歲，被告與女童的年齡差異大，被告有非法性交等案底以及重犯機會高的一連串加刑因素後，採取共6年作為4罪的量刑起點，被告認罪減至4年。

遭警方截查發現大量兒童色情物品

案情指，警方於2021年8月在何文田截查當時24歲的被告時，發現其iPhone及iPad內，有135張兒童色情照片，及222段影片，被告警誡下稱該些影片屬自用。

與事主X在後樓梯口交及性交

警方調查後發現當中有11段影片涉及女童 X。被告承認與X在2021 年 6 月認識，二人首次約會便成了情侶，當時 X 僅10歲。兩人同月底在觀塘一屋邨後樓梯位置，被告脫下 X 的衣物，要求 X 為他口交，X 照辦，二人最終亦性交。被告在過程中拍下 11 段影片。

另有9片涉另一名青春期女子

警方另發現有9段影片屬另一名正於青春期的女子，被告承認與該女童若半年前是他的女友，該女子亦有為他口交及性交，他曾拍攝二人的性行為的過程，但他不知道該女童的年齡。

案件編號：HCCC147/2023