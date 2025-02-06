賽車手黃桂華死因　涉販毒被捕掙扎被制服　20分鐘後被發現無反應

賽車手黃桂華去年涉販運一億可卡因毒被捕期間昏迷，送院留醫一日後死亡，死因庭今(6日)展開研訊。黃的妻子供稱，黃吸煙30年，並曾作「通波仔」手術，但無吸毒習慣。拘捕黃警員供稱，他們當日向黃作調查時，黃一直表現合作，亦沒逃走意圖，故沒有向黃扣上手銬。後來黃稱呼吸困難，要求上車找氣管藥，他們與黃離開其辦公室時，黃突反抗並衝上車，數名警員合力把他制服，並為黃鎖上手扣，若20分鐘後發現黃已沒有反應。



死者黃桂華（終年57歲），2024年1月31日涉嫌販毒，在元朗高埔村被警方拘捕時昏迷，送至屯門醫院留醫一日後不治。

死者黃桂華是一名賽車手，曾獲獎無數。（互聯網）

死者黃桂華的家人有出席死因聆訊。(陳蓉攝)

黃吸煙30年曾作通波仔手術

死者妻子冼鳳娟(譯音)的口供指出，黃在賽車比賽中獲獎無數。他有30年的吸煙習慣，沒有吸毒。他約在2016至2017年左右因心口痛求醫，發現患有高血壓、高血脂及心臟病，及後接受「通波仔」手術，並需要進食改善高血壓高血脂、降膽固醇及降血小板的藥物，要定時到醫院覆診。黃妻有一段時間沒聽過丈夫提及身體不適。事發晚上，她收到警方電話，指其夫危殆，她形容黃當時叫都沒反應。翌日凌晨四點，獲告知其夫情況不樂觀，黃在同日早上11點死亡。

警員收到情報調查兩車

毒品調查科高級督察唐為國供稱，當日收到情報要處理一宗販毒案件，並要特別留意一名年約50歲的中國藉男子黃桂華、兩架私家車及涉案的手提電話。當日他到達現場後，看到鐵皮倉外停泊了情報中所指的兩架私家車，於是叫警員查看附近環境，並在車輛附近埋伏。其後黃駛車經過，當時他戴上口罩，並持有兩部手提電話，於是他們上前表明來意，並請黃協助調查。

黃桂華曾駕駛的掛中港車牌私家車。（梁偉權攝）

現場另一輛私家車。（梁偉權攝）

黃表現合作亦肯解鎖電話

唐指黃當時表現合作，邀請他們到他的辦公室。警方先對黃進行搜身及要求解鎖電話，但沒有特別發現，黃手中的手提電話亦非情報中所指的電話，於是他要求黃外出進行搜車。

警在私家車上發現大量現金

他稱，警員在其中一架車牌為「RR59」私家車的司機位找到一個紅色袋子，裏面裝有大量現金。黃當時聲稱此為其公司生意的盈利，於是他並沒有留意該些現金，並繼續搜查另一部車。

見無逃走意圖無為黃上手銬

警方在另一架私家車中的前座儲物箱中，找到涉案的nokia黑色電話，並基於電話中的相片及訊息，相信訊息與坪輋的毒品倉庫有關，並拘捕黃，罪名為販運危險藥物。唐憶述，黃被拘捕時表現合作，沒有反抗，認為他沒有逃走意圖，因此沒有為其扣上手銬。

黃表示氣管不適要上車拿氣管藥

唐其後與黃再回到辦公室搜查，並由另一位警員看守涉事車輛。在搜查辦公室期間，黃表示氣管不適，想到車上拿氣管藥。唐有問黃是否需要見醫生，黃稱他只是感冒，已經看了醫生及有處方藥，於是他著警員在車上找氣管藥。

黃離開鐵皮屋時撞開警員並衝上車

唐續指出，他們與黃一起離開鐵皮屋，黃突然甩開當時正押解他的警員的手，並用身體撞向該警員，再衝向私家車的司機位。唐立刻從後追截，黃當時已衝上司機位並想關門及開車。他與另一名警員嘗試阻止但失敗。

警員合力制止黃後黃曾稱背脊受傷

唐指出，黃當時情緒激動並掙扎、有揮拳等攻擊行為，需要幾名警員才能將其制服並鎖上手扣。他形容，最初黃仍掙扎，之後開始冷靜，並向警員聲稱背脊受傷，及後有人指示黃將雙手放在呔盤並伏低。其後支援的軍裝警到場，他指示黃落車，惟發現他沒有反應且停止呼吸，於是三人合力把黃搬離車廂並進行急救。

案件編號：CCDI-76/2024