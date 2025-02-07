流感︱醫管局：急症室求診人數上升　將高峰期特別措施延長

本港正值流感高峰期，雖然今年第五周各項監測數字較前一周回落，但過去4天（2日至5日）亦錄32宗嚴重個案，包括15宗死亡個案。下周一（10日）學校長假期結束，醫管局聯網運作總行政經理李立業認為，屆時感染流感宗數或會上升，有一定風險，他建議學童要做好個人衞生，「病就唔好返學」。他又指過去兩星期感染甲形流感的兒科病人有9宗嚴重個案，當中只有兩宗有接種疫苗，呼籲家長應帶小童接種疫苗。



醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指過去兩星期感染甲形流感的兒科病人有9宗嚴重個案，當中只有兩宗有接種疫苗，呼籲家長應帶小童接種疫苗。（資料圖片）

李立業今日（7日）在港台節目《千禧年代》表示，會將服務需求高峰期特別措施延長，因為急症室求診數字有明顯上升，急症室每日有約5500人求診，內科病房入院人數每日約有1100人，當中感染流感的個案宗數偏高，兒科病房情況亦有上升。不過目前特別措施延長至何時則未有定案，會視乎天氣、周邊地區情況及流感情況等而適時檢討，而且過去經驗顯示流感情況都需要一定時間回落。

他又表示，醫管局有兩項應對流感措施，一是為市民接種疫苗，二是預備藥物治療由流感引起的疾病，如特敏福等會有足夠儲備。至於接種疫苗情況，李立業指當局沒有特別數字，不過急症室求診數字就維持在一個高水平，當中不少人為流感感染個案，但對專科門診等未有造成大壓力，相信不少市民轉向私家醫院求診。

急症室。（資料圖片/夏家朗攝）

下周一大部份學校長假期結束，李立業認為屆時情況有一定風險，建議學童做好個人衞生，如勤洗手，佩帶外科口罩等，如生病則不應下學。他又指，感染流感的兒科病人的確有增加，但整個醫院流程有一個預案，過去亦有兒科病房緊絀的經驗。

李立業續稱，過去兩星期因感染甲形流感而需要入住深切治療部，或死亡個案有158宗，與過去相比沒有太大上升；兒科有9宗嚴重個案，僅2宗有接種流感疫苗。他建議家長應帶小童接種流感疫苗。