流感｜衞生署指最高峰未到　高峰期至少3至4個月　長假後個案勢增

香港上月初進入流感季節，首四周錄得122宗死亡個案。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今（5日）在電台節目指，香港流感個案仍處於攀升階段，預計流感將活躍3至4個月，未知何時到達最高峰。

徐樂堅指，近日日本及韓國等旅行熱點均爆發流感，預計新年假過後，外遊港人回港，會在學校和工作場所爆發更多流感個案，呼籲市民盡快接種疫苗。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今指，香港流感個案仍處於攀升階段，預計將流感季節至少持續3至4個月。（資料圖片/廖雁雄攝）

徐樂堅表示，根據現時流感個案的樣本數據，香港流感仍處於攀升階段，預計高峰將至少持續3至4個月，未知何時到達最高峰。他並指，現時香港錄得199宗流感嚴重或死亡個案，其中超過7成有慢性疾病及無打疫苗。

他指，近日内地、日韓和歐洲等熱門旅遊地流感個案較多，預計復工復課後，會在工作場所和學校爆發更多流感個案。不過，他表示現時海外多數流行甲型流感病毒，與香港情況一樣，出現雙高峰和病毒株轉移的機會較微，估計不會令流感季節延長。他並呼籲外遊人士儘快接種疫苗，並在人多地方帶口罩、勤洗手、如發燒儘快求醫。

徐樂堅指，有醫生反映今個星期内多了年輕群體查詢接種疫苗，現時私人市場仍有約14萬劑疫苗，相信足夠應付港人需求。他並指，今年私人診所向港人接種了約39萬劑疫苗，相信主要來自18至49歲的非受資助人士，估算該群體的疫苗接種率有10%至15%。他又強調，現時6個月至2歲數兒童的疫苗接種率仍然較低，僅有21%，呼籲家長儘快帶子女接種疫苗。