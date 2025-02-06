流感｜過去11天47人染流感後死亡　5宗兒童染疫後嚴重併發症個案

現時正值流感季節，衞生署衞生防護中心今日（6日）公布最新一期《流感速遞》，指今年第5周、即1月26日至2月1日各項監察數字較前一周回落，一周內錄55宗成人嚴重個案，當中32人死亡，大部份未曾接種疫苗；而過去4天（2日至5日）亦錄32宗嚴重個案，包括15宗死亡個案，即過去11天已有47宗死亡個案。由1月26日起至昨日，11天內共有5宗兒童流感引發嚴重併發症，沒有死亡個案。



衞生署衞生防護中心今日（6日）公布最新一期《流感速遞》，過去11天已有47宗死亡個案。（資料圖片／余俊亮攝）

在第5周錄得5宗學校或院舍爆發個案

最新一期《流感速遞》顯示，今年第5周各方面監察指數均有回落，其中實驗室監測流感病毒陽性百分比錄得9.67%，高於基線4.94%，但較前一周的10.54%低；整體公立醫院入院率為每萬人口計0.56人，較前一周0.75少，但仍高於基線0.27，處於低強度水平。

在第5周，防護中心共錄得5宗學校或院舍爆發個案，涉及19人，較前一周28宗、涉134人為少，形容整體流感樣疾病爆發個案數目現時處於低強度水平。不過，第6周首4天、即2月2日至5日已有8宗學校或院舍爆發個案，影響34人。

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布最新一期《流感速遞》，過去11天已有47宗死亡個案。（資料圖片）

嚴重個案方面，第5周共有55宗成人因流感入住深切治療部或死亡個案，其中32宗為死亡個案。55宗成人個案當中，44人已知未接種疫苗。最新的過去4日，則錄32宗嚴重個案，其中15人死亡。

截至昨日，由今年第2周開始的流感季節起，共錄得231宗單重個案，137人死亡，當中200人感染甲型H1，7人感染甲型H3，20人感染甲型但未分類，另有4人感染乙型流感。

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布最新一期《流感速遞》，過去11天已有47宗死亡個案。（資料圖片）

近4日多5宗兒童流感嚴重個案 最細19個月大19個月大

至於兒童嚴重個案，過去4日共有5宗，無錄得死亡個案，其中一宗為19個月大男童併發嚴重肺炎，另有一宗8歲男童併發敗血症個案。

自今年第2周起，共錄9宗兒童嚴重個案，無死亡個案：當中7宗屬甲型H1、1宗甲型H3以及1宗乙型流感。