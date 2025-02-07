眼科醫生謝偉業及其關聯公司　被指違反協議　分兩案被追逾725萬

清晰醫療創辦人兼眼科醫生謝偉業，被指違反協議，遭清晰醫療旗下公司分兩案入稟高等法院及區域法院，其中入稟高院的訴訟主要指由謝相關的公司未能達協議的業績；區院的案件指謝未有按顧問協議和擔保還款，兩案合共追討約725.4萬元。



原告尚方有限公司入稟高等法院控告謝偉業任管理顧問的公司WIT Limited。(黃浩謙攝)

高院案指謝任顧問的公司未達業績

原告尚方有限公司入稟高等法院，被告為WIT Limited。

入稟狀指，原告與被告於2022年4月訂立顧問協議，由被告的管理顧問謝偉業，向原告提供醫學顧問服務，為期兩年，被告每月可獲24.8萬元酬金，同時每年要達成300萬元業績。但2022年4月至2024年3月兩年間，被告的業績只有共約17.6萬元。原告按協議規定，要求被告按業績的比例，退還約550.4萬元的酬金，被告未有還款，遂入稟追討。

原告尚方亦有入稟區域法院向謝偉業醫生追討另一醫生的解約費。

區院案向謝追另一醫生的解約費

原告尚方亦入稟區域法院，該案被告為謝偉業。

入稟狀指，原告與提供眼科醫療服務的劉姓女醫生，在2022年1月訂立顧問協議。同年8月，劉提前解約。根據協議，劉需向原告支付提前完約費240萬元。謝當時為劉作擔保，每月向劉分期支付5萬元。惟謝支付13期款項後，未有再付款，涉款175萬元。本年1月，原告獲劉授權，向謝追討欠款，但謝未有還款。

資料顯示，謝偉業為清晰醫療創辦人及執行董事，去年曾被另一醫生莫翠玉提出破產呈請，莫其後撤回呈請。

案件編號：HCA198、DCCJ676/2025