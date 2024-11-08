男醫生與護士男友同行被搜出冰毒　稱疫情減壓用錯方法　囚10個月

婦產科醫生與護士男友乘的士回酒店遭警員截查，醫生被當場被搜出冰毒等毒品。警方之後在醫生租住的酒店搜查再搜出冰毒、搖頭丸及含壯陽成份的藥片等。兩人承認藏毒等罪，男護士早前已認罪被判罰5000元，涉藏20克冰毒等毒品的男醫生，今（8日）於九龍城裁判法院判刑。辯方求情指被告因新冠疫情工作量大而沾染毒癮，裁判官林子康卻指涉案冰毒份量不少，但沒證據顯示毒品有被分發風險，考慮到被告對社會貢獻大，判他入獄10個月。



被告陳浩霖（32歲，醫生），承認2項管有危險藥物、2項管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具及1項管有第1部毒藥罪。同案被告柳國豪（31歲，註冊護士）早前承認1項管有第一部毒藥罪，被判罰款5000元。

被告陳浩霖在其租用於九龍海逸君綽酒店租用的房間，被發現有冰毒。(資料圖片)

被告陳浩霖在九龍城法院承認藏冰毒等毒品，被判入獄10個月。(資料圖片)

2020年疫情工作量大用錯方法減壓

辯方求情指，戒毒所報告提到被告在2020年新冠疫情時面對難以承受工作量，用錯方法減壓，被告現已戒毒，報告不建議被告入戒毒所。辯方續指，被告的職業令人尊崇，對社會有貢獻，被告已洗心革面和有悔意，並已還押8周，及將面對紀律聆訊，已得到很大教訓，希望法庭索取感化或社會服務令報告，格外開恩。

沒證據顯示毒品會有被分發風險

裁判官林子康明言，案例的量刑指引表明涉案份量冰毒即使是自用，亦必須判監，倘他輕判亦會被律政司覆核。又稱本案最大求情理由為被告認罪，考慮到案情，另沒證據顯示毒品有被分發的風險故毋須加刑，而被告品格良好及對社會有相當大的貢獻，獲減刑1個月，最終判處被告入獄10個月。

陳在油麻地被搜出有冰毒

控罪指，陳被控於2024年3月26日，在九龍油麻地登打士街8號外，管有危險藥物，即0.06克固體內含冰毒，和1個膠袋載有2.25克結晶體內含有2.24克冰毒；及於同日同地管有一個有一枝玻璃管的玻璃瓶。

酒店房內有更多冰毒及搖頭丸等毒品

陳另被於同日，在紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店某房間，管有危險藥物，即約20克冰毒、8粒搖頭丸、153克GBL(γ-丁內酯)；及於同地管有第一部毒藥，即16粒含有壯陽藥成分的昔多芬片劑；以及管有一個有三枝玻璃管的玻璃瓶。

案件編號：KCCC821/2024