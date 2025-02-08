高德打車私家車｜拆解火速成軍路　靠服務商組軍　竟有的士車行？

高德打車近日低調推出網約私家車服務，實測更發現可召來白牌車，連的士業也未聞風聲，到底高德突然出現的私家車「車隊」是如何迅速低調成軍？

有別於Uber司機自行註冊制度，高德打車在香港透過三間第三方供應商提供網約私家車服務，由供應商「招兵買馬」並審批司機資格及車輛是否有出租許可證。

《香港01》查冊顯示，三個供應商一間是「私家服務（豪華房車）出租汽車許可證」持證人；一間屬內地移居香港藝人的工作室名下；最後一間是白牌車甚至網約私家車「對頭」——的士車行擁有。該車行負責人就強調，旗下出租私家車均有出租許可證，即非白牌車，審批時會嚴格要求申請加入的司機出示許可證副本作審核。



高德地圖（高德打車）攻港5個月，日前低調推出網約私家車服務。（楊凱力攝）

高德私家車由三間服務供應商招攬司機及審批車輛申請

高德打車去年8月攻港初時只提供網約的士服務，近日悄然擴展業務，踏足網約私家車服務，目前用家已可在App上呼召私家車。與司機直接在Uber平台註冊、剔選法律同意聲明聲稱擁有合法牌照及許可做法不同。

高德打車與三間服務供應商合作，由各自本已有召車App的服務供應商將「大軍」集合到高德平台，當中包括「高呼叫車」、「OKGO」及「宇宙Call車」，服務供應商除了管理及招攬司機，亦會審批司機所註冊車輛是否有出租汽車許可證。

「高呼叫車」為出租汽車許可證持證人之一

據《香港01》查冊，三間服務供應商各有來頭，其中「高呼叫車」為「灃行天下旅運有限公司」所有，該公司是私家服務（豪華房車）出租汽車許可證持證人。要注意的是，出租汽車許可證是跟車不跟公司或人，一般而言要合法取酬載客，載客車輛就要有一個只屬該車輛的許可證。

持有「宇宙Call車」公司的董事兼股東為演員莊宏宇

至於「宇宙Call車」是「香港莊宏宇工作室有限公司」持有，註冊地址是一間秘書公司，董事兼股東莊宏宇報稱住北京，但據其接受內地媒體訪問指自稱是從福建移居香港，曾出演多部電影及電視劇，包括電影《澳門風雲》、《狂舞派》及TVB電視劇《舌劍上的公堂》等，並指正經營「香港明星旅遊」事業，為遊客訂製旅遊行程。

「宇宙Call車」註冊公司是「香港莊宏宇工作室有限公司」，其董事兼股東莊宏宇曾出演電影及電視劇。（莊宏宇Facebook）

「OKGO」好的有限公司董事為的士車行成功車行負責人陳輝行

最後是「OKGO」，其公司是的士車行所營運的網約的士平台「SuperCab好的」，董事及股東是成功車行負責人陳輝行。成功車行曾申請的士車隊，是15間申請公司之一，最後未有入選。

「OKGO」公司是的士車行所營運的網約的士平台「SuperCab好的」。（何頴賢攝）

透過高德平台可召到「高呼叫車」及「宇宙Call車」白牌車

記者周二（4日）及昨日（7日）透過高德打車實測其網約私家車服務，兩次分別由「高呼叫車」及「宇宙Call車」提供服務，兩架車車牌號碼在政府「出租汽車許可證網上查詢系統」均顯示未持有許可證，即為白牌車。

有高德打車司機指高德打車上周、約年初二（30日）才推出網約私家車服務，十分低調不多人知道，模式與內地叫車相同，因此大多數是內地客使用。（香港01記者攝）

同為Uber司機的宇宙Call車司機：高德推網約私家車十分低調

在「宇宙Call車」召來的「白牌車」行程中，司機指高德打車上周、約年初二（30日）才推出網約私家車服務，十分低調不多人知道，模式與內地叫車相同，大多數是內地客使用。他指同時有做Uber司機，因高德剛推新服務，現時優惠較多，每張單有獎勵，故收到錢也多。

「宇宙Call車」電話為客服熱線 「高呼叫車」答查詢：問返高德嗰邊

記者先後向三間供應商了解，其中「宇宙Call車」是內地號碼，對方稱是負責聽反饋的專線，未能提供資料；「高呼叫車」雖有負責人接聽電話，惟向其查詢何時營運、有多少架私家車及是否持許可證等，對方均回應不知道：「要問返高德嗰邊。」

陳輝行指現時「OKGO」旗下有10多名提供網約私家車服務的司機，宣稱會要求司機出示許可證，才會審批其申請。（何頴賢攝）

「OKGO」陳輝行稱旗下網約私家車司機僅10多人：我哋啲車好難叫到

至於「OKGO」註冊地址所在的成功車行，負責人陳輝行指是農曆新年前一個月接到高德通知稱會開展網約私家車服務並開始招募司機，又指「OKGO」現時旗下有10多名提供網約私家車服務司機，強調會要求司機出示其車輛的出租汽車許可證才會審批其申請，「我諗我哋會正規啲囉……所以我哋啲車好難叫到，其他（服務商）會多啲。」

審批嚴格 要求加入網約私家車司機提供車輛出租汽車許可證

他又出示與申請司機的對話截圖，寫明要提供接單車輛的出租汽車許可證副本，以便辦理登記註冊手續，更有「溫馨提示」指非法出租或取酬載客屬犯法，一經定罪最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元，並展示有司機收到信息後回應：「不通過就不通過吧，香港不只你一個平台，懶高貴」。

陳輝行出示與申請司機的對話，列明要提供接單車輛的許可證副本。（何頴賢攝）

作為的士業陳輝行反對白牌車 惟與網約私家車沒衝突：可互補長短

陳輝行重申作為的士業界不支持白牌車，但認為的士與持牌網約車沒衝突，更可互補長短，尤其在繁忙時間等。他指因有審批故難以招募司機，更呼籲持出租汽車許可證車輛的司機加入。

周國強稱高德有責任核實合作司機車輛是否持出租許可證

香港的士小巴商總會會長周國強表示，若有的士行業人士從事白牌車是知法犯法，形容是「樹大有枯枝」，並稱即使持出租汽車許可證從事網約車工作也未必合規。他指高德作為內地大企業進入香港應了解及遵守香港法律，不可不核實合作司機的車輛是否持出租汽車許可證，又要求政府盡快規管網約車及網約平台，不能再議而不決。他稱已傳信息予高德打車相關公司了解，但暫未獲回覆。