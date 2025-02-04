攻港高德打車兩個月前開始UBER化　實測召喚到白牌車接單載客

阿里巴巴集團旗下的高德地圖（高德打車）於去年5月攻港，初時採用銀彈攻勢，主攻網約的士市場。惟時隔數個月，高德打車「放寬」審查，其合作服務商竟提供俗稱白牌車的無牌載客車輛，至少由去年12月已開始。

記者周二（4日）在應用程式點選經濟型車輛後，「秒速」獲安排一輛Tesla的Model Y私家車接載往目的地，由葵芳前往旺角，連同付款及等車時間，耗時僅14分鐘，實收80.24元。運輸署系統顯示，該車牌號碼並無獲發有效出租或取酬載客用途許可證，即確實為白牌車。

該司機透露，高德打車的合作服務商在最近一個多月開放白牌車，又指收取的佣金低於Uber，並不擔心遭到放蛇。的士業界則指，高德打車早於兩年前曾承諾只營運網約的士業務，對消息感到非常不滿及震驚。

截至周二晚上10時正，高德地圖未有回應。運輸及物流局重申，現時本港的個人化點對點交通服務，僅限的士或持有有效出租汽車許可證的車輛提供。



高德打車去年9月只提供網約的士服務 分跳錶及包車價

網約車平台Uber過去未有嚴格審查旗下車輛是否持有出租汽車許可證，以致部份司機得以提供俗稱白牌車的服務，引起社會及的士業界的爭議。不過去年攻港的內地高德地圖（高德打車），最近亦「放寬」審查，其合作的服務商不再只提供的士接載乘客，而是變成另一個Uber，即白牌車也可接單載客，成為的士業界最新的競爭對手。

《香港01》去年9月底曾實測高德打車，當時APP召車頁面只提供兩個選項，包括「打表的士」及「包車價的士」，前者就像平時坐的士按錶收費，若下車時超出預估車費，司機會提醒補付剩餘車費，後者則屬於「一口價」收費。

高德打車去年只提供的士服務，向乘客提供兩個價錢方案，分別是「打表的士」及「包車價的士」。（王海圖攝）

突發新增四款車型 最貴「豪華型」葵芳往旺角索價$201

惟時隔五個月，記者周二（4日）下午再次實測，計劃由葵芳前往旺角，發現同一個頁面再增加四個選項，分為「經濟型」、「優享型」、「商務型」及「豪華型」，旁邊的圖案非的士所代表的紅色車輛，而是灰色或黑色的私家車，車費也依次序逐步增加。

其中「打表的士」估價最為便宜，預計跳錶價79.3元，其次為「包車價的士」及「經濟型」，最貴則是「豪華型」，預計收費153.9至201.1元。其後記者決定乘坐「經濟型」車輛，服務商共有三個，包括高呼叫車、OKGO及宇宙Call車，收費約88.3元至100.9元。

選「經濟型」獲Tesla私家車接載 查車牌無載客取酬有效許可證

其後與早前的實測一樣，記者落單後等待不足10秒鐘，服務商旗下的司機立即願意接單。雖然平台所安排的車輛，與市區的士同樣塗上紅色，但車型卻是的士不常見的電動車Tesla Model Y，車頂沒有放置燈箱。根據運輸署的出租汽車許可證網上查詢系統，該車牌號碼亦無獲發有效的許可證，即為白牌車。

最終由落單付款至抵達目的地，全程暢通無阻，耗時僅約14分鐘，連同網上手續費，全程索價97.77元，在扣除17.53元高德優惠券後，實收80.24元，與跳錶預估收費相近。若翻查其他本地網約車平台「飛的」，相同路程的參考價為87元。

高德打車向司機提供豐富的獎勵活動。（資料圖片／王海圖攝）

司機稱平台最近一個開放白牌車 無懼放蛇︰要做得嘅話就唔驚得

記者以乘客的身份與司機交流，他透露高德打車的合作服務商，在最近一個多月開放「白牌車」，每張單收取27%佣金，低於Uber的31%，同時又向司機提供任務獎勵，加上平台收費的透明度高，以及內地旅客也使用高德打車，確實能吸引乘客選用，形容為「山大斬埋有柴」。

的士業界於去年中曾「忍無可忍」，一度自發放蛇並聯絡警方要求執法。被問到會否擔心將來再次出現有關風波，他則抱持樂觀態度說︰「要做得嘅話就唔驚得下話？一係就唔好做。」

CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭（左）。（資料圖片）

的士業界稱高德打車曾承諾不提供白牌車︰非常不滿同震驚

CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭稱，高德地圖曾在約兩年前與的士業界商討及收集意見，當時他也反映不支持白牌車，其後獲承諾只營運網約的士業務，沒想過直至今年，高德地圖也跟隨Uber提供白牌車服務。「我覺得非常不滿同震驚囉，你年半至兩年前，曾經應承過我哋唔做非法營運白牌車嘅。」

黃羽庭透露，的士業界下周將舉行大會商討有關白牌車的對策，而當局即將與業界開會，討論是否應取締白牌車。他並批評，正因政府過去10年的不作為，以致網約車平台「掛羊頭賣狗肉」，期望屆時當局可正面回應。

內地電子地圖公司「高德地圖」於去年中攻港展開網約的士業務。（資料圖片／盧翊銘攝）

運輸及物流局：現時僅限的士及有效出租汽車許可證車輛載客取酬

運輸及物流局回應指，現時本港的個人化點對點交通服務，由的士或持有有效出租汽車許可證的車輛提供。由於本港法例現時未有清晰的條文規管網約車平台的運作，局方正就規管網約車平台進行研究，並檢視整體供求，包括調查乘客需求及轉變，同時亦參考現行各地的規管經驗，於今年內提交立法建議，包括合規服務的車輛類別和數目、平台、車輛和司機的牌證要求等。

翻查資料，「汽車非法出租或取酬載客」屬嚴重違法行為，根據香港法例，濫收車資一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。