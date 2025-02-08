啟欣苑｜房署接24宗改動廚廁牆查詢　不論建築方法裝修須守規例

最近入伙的房委會居屋啟欣苑出現爭議，有業主指被通知不能改動「預製組件」廚廁。房屋署今（8日）回覆本報查詢，截至本月5日，共接獲24宗啟欣苑業主就改動廚房及/廁所牆身的查詢。



房屋署指，業主不宜單以間隔牆是否結構牆，以判斷裝修工程的可行性，並提醒不論單位使用任何建築方法，業主都同樣需要遵守《建築物條例》及相關規例有關改動及加建工程的法例規定。若果未諮詢建築專業人士下，拆除間隔牆包括廚廁牆身，有機會違反《建築物條例》及或消防安全相關法例，以及大廈公契的規定。



近日最新入伙、位於啟德的啟欣苑，出現爭議。（資料圖片）

「居屋2022」位於啟德的啟欣苑，共提供1,840個單位，近日最新入伙，有業主收樓後才獲通知，單位的廚廁均為「預製組件」，其間隔不能改動，決定「撻訂」並向房署要求追回訂金，事件引起爭議。

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改動廚廁牆身須事先諮詢 否則有違例風險

房屋署今（8日）回覆本報查詢，截至本月5日，共接獲24宗啟欣苑業主就改動廚房及/廁所牆身的查詢。署方表示，已在「售樓說明書」內的「裝修須知」列明，進行有關裝修工程時，應遵守《建築物條例》及相關規例的規定和監管制度，而啟欣苑的「裝修指引」亦有提供單位的基本資料，以協助業主籌劃裝修工程，並提醒業主需要維持單位整體結構的完整。

房屋署提醒，不論單位使用任何建築方法，業主都同樣需要遵守《建築物條例》及相關規例有關改動及加建工程的法例規定。業主如在未事先諮詢建築專業人士的情況下改動、變更或拆除單位內的間隔牆，包括廚廁牆身，有機會違反《建築物條例》及/或消防安全相關法例，以及大廈公契的規定。 署方稱，這原則一向適用於不同期數的房委會資助出售單位。

房委會。（資料圖片）

不宜單以間隔牆是否結構牆 判斷裝修工程可行性

房屋署又指，業主或擬進行裝修工程的人士，不宜單以間隔牆是否結構牆，判斷裝修工程的可行性。在進行任何工程前，除參考「裝修指引」的建議及確認工程符合大廈公契外，亦應就改動方案諮詢建築專業人士的意見。

署方稱，除非工程屬於《建築物條例》訂明的豁免工程，否則如有關改動屬於《建築物(小型工程)規例》下的小型工程項目，須按照小型工程監管制度的簡化規定進行，而如屬「改動及加建」工程，則須向房屋局獨立審查組遞交正式申請，取得批准和同意後，才可由註冊承建商進行有關工程。

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

售樓說明書無標廚廁「立體預製」 房署：檢視最新資料

有業主質疑，房署售樓說明書中未有說明廚廁為「立體預製」，到近日準備入伙，才在裝修指引通知業主，又要求他們簽署聲明書，承諾不會改動間隔。房署回應指，房委會在草擬資助出售單位的銷售資料時，均會檢視相關發展項目的最新資料及完善相關內容，務求為買家提供清晰和實用的資料。

署方又指，資助出售單位普遍採用不同預製組件，包括預製外牆、半預製樓板、「立體預製浴室及廚房」（VBK）等作為大廈構件，以提高造工水平，加強品質控制，為居民提供簡約、環保、安全、舒適的居所。署方稱，每個單位的布局、面積和尺寸都考慮到居民在起居空間的基本需要，房委會採用沒有間隔、開放式的通用設計，讓住戶有彈性組合出切合家庭生活需要的室內空間。

署方指，房委會會繼續聽取各方面意見，包括居民意見調查，在符合規劃和相關法例要求的同時，確保公共資源得到合理的運用，在符合成本效益的基礎上適切地優化設計，確保公營房屋設計與時並進。