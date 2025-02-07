居屋啟欣苑︱禁改預製廚廁間隔業主撻訂　梁文廣指追回訂金機會微

近日最新入伙的居屋、位於啟德的啟欣苑，有業主在收樓後才獲通知，單位的廚廁均為「預製組件」，其間隔不能改動，決定「撻訂」並向房署要求追回訂金，事件引起爭議。身兼房委會資助房屋小組委員會委員的立法會議員梁文廣認為，房委會應就事件盡快釐清「預製組件」的單位間隔是否不能改動，好讓買家及潛在買家更加安心。不過就其所知，居屋廚房因防火條例等問題，一向都不容許改動，所以該業主追回訂金的機會不大，但亦要視乎房署及房委會的解釋而定。



近日最新入伙、位於啟德的啟欣苑，出現爭議。（資料圖片）

居屋廚房涉防火安全考慮一般難改動 拆牆見鋼筋或涉違契

梁文廣指，過去都留意到有業主會改動間隔，尤其是將「梗廚」改為開放式廚房，至於有關做法過往是否一直被容許，至現時因建築方式改用MIC預製組件才不再允許，就需要房署或房委會去澄清。他指，相信未來為了「提速提效」增加房屋供應，大部份公營房屋都會採用MIC預製組件的建築方法，當局及早釐清可令買家及潛在買家更安心。

不過他表示，就其了解，居屋廚房因涉及防火、易燃氣體喉管等安全考慮，一向不可以改動，而今次事件中的業主在拆牆時更已可見到鋼筋，有關行為可能已違反大廈公契，未必可以追回訂金。

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

如大多業主傾向改間隔 反映單位開則未貼合市民所需

梁文廣又認為，如現實中有不少業主都傾向改動單位間隔，或反映出居屋開則時未有貼合現時市民所需，如「廁所擺唔到洗衣機，廚房擺唔到雪櫃」，未必是一個合理的家局佈局。他續說有不少居屋，以及綠置居也會做好「梗廚」，但「10個有8個」都會將灶台拆掉，因為不合用而造成浪費，建議當局可考慮給予業主彈性，「樓價平啲，俾佢自己搞，可能更加環保」。

他亦認為更新圖則是大勢所趨，但機會大不大，就視乎政府處理這次事件的態度，是否聽見市民的這個訴求。梁文廣說，給予業主彈性其實對各方有利，政府起樓時可節省成本，更環保，單位又更適合市民居住，「我又睇唔到個壞處喺邊度」。

啟欣苑單位模型。（房委會圖片）

據建造業議會資枓，預製組件與「組裝合成」建築法是類似的興建模式，分別在於後者全個單位都是預先在廠房製造，而前者只佔樓宇的一小部份，預製組件以外的結構部份，需使用傳統建築方法，常見的預製組件包括預製浴室、預製樓板、預製板間牆等。