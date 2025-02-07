啟欣苑｜直擊預製廚廁單位　不滿開門見廁　業主嘆焗住無咁開心

日前最新入伙、位於啟德的房委會居屋啟欣苑出現爭議，揭出屬「預製組件」的廚廁不能改動，亦未有在售樓説明書標明。《香港01》直擊啟欣苑一個300呎單位，業主博先生（化名）受訪稱花300萬買入，因不滿「開門見廁」問題，原先有意大改間隔，對調廚房及浴室，增加單位實用性，豈料收樓後才知悉噩耗，希望退而求其次，改動廁所門口位。他表示不會選擇「撻訂」，無奈只能繼續住，「都焗住要跟，但會住得無咁開心。」



博生表示現有廚廁間隔並不實用，其中包括廚房的鋅盤及爐頭位高低不一，爐頭位僅在膝蓋上方的高度，煮食時十分辛苦。（黃浩謙攝）

預製組件禁改動 廁所牆身難否拆成疑問

啟欣苑業主博先生（化名）表示，以約300萬購入啟欣苑一個約300呎單位。他指，單位最大的問題是「開門見廁」，即廁所門的位置，對正大門，原先希望大改單位間隔，將「廚廁對調」，方便日常起居生活，並增加空間實用性。不過，他指，收樓時才獲房署提供維修指引，稱由於廚廁為「預製組件」，不可改動間隔，無奈放棄想法。

於是，他退而求其次，希望改裝廁所間隔，將原有門口「封死」變為新牆，並拆卸一棟約30cm廁所及廚房的連結牆，將門右遷至現有連結牆的位置。而拆牆遷門後才能改動企缸位置及安裝鏡櫃等。

他指，單位另一個問題是廚房的鋅盤及位高低不一，灶台位置僅在膝蓋上方的高度，煮食時十分辛苦。廁所內的佈局亦不理想，企缸及坐廁位置相近，而企缸空間有限，令空間實用性大減。他指，由於廚廁房未能對調，只能改動兩房內籠，如廁所位置。

圖為有關裝修指引。（黃浩謙攝）

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裝修工程停滯 嘆居屋側不實用 早預啞忍豈料難改

博生稱，「其實都預咗居屋側唔實用，唯有啞忍，諗住到時改，但宜家連改都無得改」。現時他所持有的物業仍在裝修期，裝修公司已於本週一（3日）在屋內標示改裝標記，但因未知可否拆卸廁所與廚房連結的約30cm牆身故工程停滯。

他更指近年政府呼籲環保，但居屋間隔及配置完全不能體現相關指引。現時許多業主收到居屋後，都會重新裝修，單是棄置及重裝廚廁內的洗手盤及鋅盤，已產生許多裝修廢料。

圖為近日最新入伙的啟欣苑内的裝修廢料。（黃浩謙攝）

冀光明正大改裝 稱只想住得舒服

啟欣苑售樓說明書上未列明廚廁房為「預制組件」，對於房署是否有不可推卸的責任或應作出補償時，他表示，希望報道刊登後，房署可回應其單位能否拆卸廁所旁的小牆身，以解決廁所門對大門及廁所內籠設備位置的問題，「因為我想光明正大地做，不想偷偷摸摸地改。」

若最後房署不准許，博生表示會跟隨相關指示，「都焗住要跟，但會住得無咁開心。」博生表示，若果知道啟欣苑是以預制組件興建，就不會購買，會選擇同期另一可裝修的屋苑。他稱，花約300萬買樓，只想住得舒服，不想只住如公屋般的空間間隔。

記者以住戶身分，向屋苑內的房署職員查詢可否拆廚廁牆更改間隔，職員回覆稱，可向房署入紙申請，但估計成功機率較小。《香港01》正就此向房署查詢。