藝術家程展緯夥民間組織成立聯盟　盼推動麥當勞改革勞工環保議題

關注勞工權益的本地藝術家程展緯在麥當勞兼職半年，連月爭取「飯鐘錢」、即用膳時間不計入工時，上月遭解僱。事隔兩星期，程展緯聯同多個民間組織今日（8日）重返麥當勞舉辦「生日會」，並公布成立《我們的M記聯盟》，盼推動麥當勞改革。。

聯盟成員之一的飲食及酒店業戰工總會代表溫柏堅稱，期望透過連結不同組織，帶出與麥當勞相關不同議題，首項活動是「向麥當勞叔叔許願」，籲公眾在全港50多個設有麥當勞叔叔打卡後，在相片寫下願望，聯盟收集坊間訴求後舉行分享會等，盼與麥當勞建立對話平台。



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《我們的M記聯盟》由程展緯 、飲食及酒店業戰工總會、推廣員及零散工工會、香港婦女勞工協會及綠色和平發起。聯盟希望藉麥當勞今年50周年，呼籲其回應來自民間的多元化問題及實際建議，亦呼籲公眾可以共同發問。

聯盟今日於金鐘麥當勞宣布成立，暫定為期一年。程展緯指，香港麥當勞行政總裁黎韋詩曾於2009年在此體驗前線工作一年，他說尊敬此企業文化，但同年12月，麥當勞取消「飯鐘制」改變，故在此舉辦生日會，希望麥當勞檢閱歷史、反省問題。

程展緯分享在麥當勞工作的經驗，包括公司沒提供口罩等。他說許多細微問題一直沒被處理，反映公司忽視溝通。（廖雁雄攝）

程展緯自去年8月在麥當勞當兼職，直至上月被解僱。他今日回顧事件始末，稱事源他在報章向CEO發公開信，兩日後有高層與他見面，程向公司表達「飯鐘錢」等訴求，又形容對方態度真誠。其間公司指他洩露公司內部條款，但只警告過一次，程說當時不覺得自己被警告。他亦承諾不會再洩露有關條款。

兩日後，他即被公司解僱。他說，與公司會面後，他只在社交平台發布兩則帖文，且未有再洩露公司說明的條款。他指，透過傳媒報道才得悉被解僱的原因，他認為麥當勞將其解僱的真正原因是「有人對麥當勞提出意見」，而非泄露機密資料。

飲食及酒店業戰工總會代表溫柏堅形容，麥當勞50年慶祝活動只是形像工程，為消費者提供優惠，卻對公眾沒有意義。（廖雁雄攝）

聯盟會舉辦民間麥當勞周年活動，首個活動為「向麥當勞叔叔許願」，呼籲公眾在全港50多個設有麥當勞叔叔打卡後，在相片寫下願望，並#我們的M記，聯盟會收集坊間訴求，將會舉行分享會和快閃行動等。所有活動將邀請麥當勞代表出席，希望建立對話平台。他說日後與團體、專家合作，拉闊所討論議題。飲食及酒店業戰工總會代表溫柏堅期望透過連結不同組織，帶出與麥當勞相關的不同議題。

程展緯分享在麥當勞工作的經驗，並提出多項問題，包括公司沒提供口罩、公司提供的透明白手套容易使員工手部勞損等。他說許多細微問題一直沒被處理，反映公司忽視溝通。

綠色和平項目主任譚穎琳稱，即棄餐具管制已經10個月，但麥當勞將即棄塑膠轉做即棄紙竹，無助減廢，她呼籲香港仿效台灣，在多間分店轉用重用杯，亦會為外賣提供重用杯服務。

推廣員及零散工工會代表劉美兒稱，香港麥當勞有約1.5萬名員工，超過一半為年輕人如高中生等，但由於他們通常是散工，若不符合連續性合約，便無法享有勞工福利如有薪病假等。她又稱，曾收到員工反映，並非每間麥當勞設儲物櫃、用膳環境亦不理想。

香港婦女勞工協會代表黃樂容說，不少婦女會在麥當勞打工，她們同樣是兒童照顧者，生活環境與麥當勞息息相關。（廖雁雄攝）

香港婦女勞工協會代表黃樂容說，不少婦女會在麥當勞打工，她們同樣是兒童照顧者，生活環境與麥當勞息息相關。她說，希望麥當勞制定政策時會考慮基層市民，不但能滿足其基本需要，也滿足其尊嚴，過得體生活。