麥當勞｜藝術家程展緯做兼職　批評沒「飯鐘錢」不公義　今遭解僱

關注勞工權益的本地藝術家程展緯於麥當勞當兼職約半年，連月於社交平台及報章控訴公司沒「飯鐘錢」，即用膳時間不計入工時。他今早（26日）上班後收到「大信封」中止僱傭關係，引述公司高層指他違反員工使用網上平台守則。



農曆新年前被炒，程展緯形容處理手法粗暴、令人失望。他批評麥當勞沒提供「飯鐘錢」不公義，如計及「飯鐘」的話，實際時薪較最低工資還低。他認為麥當勞進駐香港50周年，已不是一間「簡單嘅舖頭」，而是社區的一部份，不應只是提供10元9件麥樂雞等優惠，而是好好思考公司的社會責任。



被指違反網上平台使用守則 今被解僱

程展緯研究香港勞工權益，曾於港鐵外判清潔公司工作，近月轉到快餐店快樂蜂（Jolibee）及麥當勞工作。自去年8月，他於大埔昌運中心麥當勞當兼職，每星期上班2至3日。他的工作表現多次被評為「Excellent」（優秀），時薪由45元兩度調升至50元。

程展緯今早7時開工，至11時下班，麥當勞有高層職員遞上中止僱傭關係合約通知書以及支票，按法例規定賠償。程展緯引述對方指他違反員工使用網上平台守則，他認為理由十分粗暴，「唔通勞工冇權講自己處境？」

程展緯曾經以外賣紙袋製作燈籠，上面註明「飯鐘應有錢」等五個訴求。（程展緯facebook相片）

程展緯曾經以外賣紙袋製作燈籠，上面註明「飯鐘應有錢」等五個訴求。（程展緯facebook相片）

憑藝術寄意 於Facebook控訴沒飯鐘錢

程展緯指，麥當勞於2009年實行最低工資前取消「飯鐘錢」。以現時兼職員工時薪45元計算，每天做8小時，中間一小時「飯鐘」沒酬勞，日薪為315元。若以8小時計算，實際每小時人工約為39.4元，較40元最低工資更低。

程展緯多月來在社交平台要求麥當勞恢復「飯鐘錢」，又透過藝術品表達立場，例如曾用木蘭樹葉剪出「M飯鐘」的圖案，又以外賣紙袋製作燈籠，上面註明「飯鐘應有錢」、「加強職安健」等五個訴求。

今月曾於《明報》撰公開信予行政總裁

上星期日（19日），程展緯於《明報》刊登《給麥當勞CEO的cold call信（飯鐘篇）》公開信給香港麥當勞行政總裁黎韋詩。文中指快餐店工作繁忙、壓力大、人手不足。以他負責收餐盤、清垃圾桶、送餐為例，每天走約2萬步。廚房同事則要長期站立，不停追單。

你都有做過麥記，你一定知道因為沒有飯鐘錢，有不少同事草草食完就工作，又或放棄休息，這是被迫的選擇。50周年10蚊9件麥樂雞優惠背後其實是有人多付了勞力，多付出了健康。 程展緯1月19日刊於《明報》文章

程展緯今月曾於《明報》撰公開信予麥當勞行政總裁，要求改善勞工待遇。（程展緯facebook圖片）

程展緯表示文章刊登後，管理層曾派人與他會面約1小時，了解他的訴求。至上星期四（23日），程展緯再於facebook發布《民間M記50週年主題曲》，歌詞提及「點先可以有飯鐘？」，又控訴「煎蛋只得對膠手套」、「點先夠人返工」等。程展緯相信這首歌觸動到高層神經，因此決定解僱他：「M記啲廣告一向都係輕鬆幽默，點解一首歌都容納唔到？」

要求復職 盼M記審視對香港社會的責任

程展緯表明不接受解僱，要求復職。他說：「原來出聲就會畀人炒，唔係我想像中嘅麥當勞…… 流浪者、麥難民、經紀，或者補習老師又好，有錢人、窮人又好，入到麥當勞，冇人會用不對等嘅權力令其他人離開，呢個就係我哋心目中嘅麥當勞。今日我就係畀人用不對等權力叫我走，我覺得失望。」

他又說工作期間，看到很多長者、街坊光顧，形容麥當勞屹立香港50年，已不是一間「簡單嘅舖頭」，而是社區的一部份。他認為麥當勞在勞工權益方面保障不足，應履行社會責任，認真檢視和改進，而非僅提供10元9件麥樂雞、免費天星小輪等優惠。

不如趁住50周年，我哋認真睇下麥當勞同香港嘅關係，同香港人一齊探討呢個關係點樣可以再好啲。 程展緯