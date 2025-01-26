麥當勞炒藝術家程展緯　資方：有人多次公開公司內部營運商業資訊

關注勞工權益的本地藝術家程展緯於麥當勞當兼職約半年，連月於社交平台及報章控訴公司沒「飯鐘錢」，即用膳時間不計入工時。他今早（26日）上班後收到「大信封」中止僱傭關係，引述公司高層指他違反員工使用網上平台守則。



資方晚上不點名回應指，程展緯於受聘6個月期間曾多次將公司內部營運及商業資訊於公開平台分享，違反僱員守則，公司曾作出勸喻以及安排管理層與其真誠會面，惟當事人未能作出改善，所以無奈決定按照合約及相關補償條款，終止與有關僱員的僱傭關係。



程展緯今早11時收到解僱信 被指違反網上平台使用守則

程展緯研究香港勞工權益，曾於港鐵外判清潔公司工作，近月轉到快餐店快樂蜂（Jolibee）及麥當勞工作。自去年8月，他於大埔昌運中心麥當勞當兼職，每星期上班2至3日。他表示，其工作表現多次被評為「Excellent」（優秀），時薪由45元兩度調升至50元。

程展緯今早7時開工，至11時下班，麥當勞有高層職員遞上中止僱傭關係合約通知書以及支票，按法例規定賠償。程展緯引述對方指他違反員工使用網上平台守則，他認為理由十分粗暴，「唔通勞工冇權講自己處境？」

程展緯曾經以外賣紙袋製作燈籠，上面註明「飯鐘應有錢」等五個訴求。（程展緯facebook相片）

於Facebook控訴沒飯鐘錢 指實際每小時人工比最低工資更低

程展緯今午受訪時指出，麥當勞於2009年實行最低工資前取消「飯鐘錢」。以現時兼職員工時薪45元計算，每天做8小時，中間一小時「飯鐘」沒酬勞，日薪為315元。若以8小時計算，實際每小時人工約為39.4元，較40元最低工資更低，多月來在社交平台要求麥當勞恢復「飯鐘錢」。

上星期日（19日），程展緯於《明報》刊登《給麥當勞CEO的cold call信（飯鐘篇）》公開信給香港麥當勞行政總裁黎韋詩。文中指快餐店工作繁忙、壓力大、人手不足。以他負責收餐盤、清垃圾桶、送餐為例，每天走約2萬步；廚房同事則要長期站立，不停追單。

要求復職：我係俾人用不對等權力叫我走

程展緯表示文章刊登後，管理層曾派人與他會面約1小時，了解他的訴求。至上星期四（23日），程展緯再於facebook發布《民間M記50週年主題曲》，歌詞提及「點先可以有飯鐘？」，又控訴「煎蛋只得對膠手套」、「點先夠人返工」等，他相信這首歌觸動到高層神經，因此決定解僱他。

程展緯表明不接受解僱，要求復職，「原來出聲就會畀人炒，唔係我想像中嘅麥當勞…… 今日我就係俾人用不對等權力叫我走，我覺得失望。」

程展緯曾經以外賣紙袋製作燈籠，上面註明「飯鐘應有錢」等五個訴求。（程展緯facebook相片）

麥當勞發言人表示留意到有關的言論，稱一向採取開放的態度，設立不同溝通渠道讓員工表達意見，並會正視及作出適時跟進。發言人不點名指程展緯於受聘6個月期間曾多次將公司內部營運及商業資訊於公開平台分享，違反僱員守則，曾作出勸喻以及安排管理層與其真誠會面，惟他仍未能作出改善，所以無奈決定按照合約及相關補償條款，終止與有關僱員的僱傭關係。

麥當勞稱一向視員工為重要資產，一直嚴格依據法例及行業標準制定員工薪酬、津貼及福利；不時審視及優化相關措施，推行與時並進的相應政策。

發言人表示，公司除了遵守既定的法例及措施，更致力優化員工的工作環境及體驗，當中包括運用人工智能優化薪酬調整機制及編更、提升員工膳食安排、升級工作設備、推出開創業界先河的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》讓員工進修、亦不時提供多項津貼及員工專屬優惠等，協力締造一個良好的工作環境。

程展緯今月曾於《明報》撰公開信予麥當勞行政總裁，要求改善勞工待遇。（程展緯facebook圖片）