金記冰室｜工會接求助稱過渡「新公司」再遇欠薪　逾70人勞處追薪

金記冰室去年被指拖糧，協助員工追薪的飲食業職工總會表示，周五（7日）陪同逾70名員工到勞工處求助，當中有員工在金記個別分店結業後，上月上旬獲過渡到新公司簽約，但個月後又遭拖糧。

工會表示，有關1月份的欠薪涉及9間分店約100萬元，當中未計去年部份仍未償還金額，目前仍有部份員工未到勞工處求助，料影響人數約150至200人。

工會又指，涉事9間分店中，有3至4間仍在營業，管理層向員工稱將再有另一間公司接手，部份員工因經濟環境不景，被拖糧下都繼續工作。工會批評資方用商業手段逃避責任，促請僱主交代，即使無法支付薪金亦應盡最後責任簽署無力償還書，以加快僱員申請破欠基金時間。



金記冰室受北上熱潮影響，已關閉北區多間分店。（資料相片／歐嘉樂攝）

金記餐飲集團旗下的金記冰室3月起多間分店亦陸續結業，現時只剩港九10間分店。昨日（7日）有70名金記冰室員工到勞工處求助及落案，表示今年金記由新公司「君記」接手經營後，一月底忽然被終止合約，一月份薪金亦被拖欠，飲食業職工總會估算，一共涉及100萬元，另外除了欠薪，還有假期及遣散費等。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰表示，此70名員工中，大部份去年9至10月已被欠薪，有員工仍在排期上庭，等待申請破欠基金。他指，涉事9間分店一共有150至200名員工，部份員工仍未到勞工處求助落案。

金記冰室去年多次拖糧，3月起多間分店亦陸續結業，現時只剩港九10間分店。（資料圖片/黃金棋攝）

他續道，這班員工去年12月31日被「舊公司」終止合約，今年1月1日由新公司「君記」接手，而門面和招牌並無更換，與員工簽新合約時，亦沒有給予副本。到一月底，「君記」突然終止與員工的合約，而部份員工獲管理層告知，將再有第三間公司接手，正準備合約，幾日內會簽約。他形容「已經第二次又係咁樣」，質疑金記「鑽來鑽去」，「舊債未清，新債又嚟」，以商業手段逃避責任。

他表示，涉事9間分店中，有3至4間仍然營業，而部份員工因經濟環境不景及「做慣」，「就算無糧出都繼續工作」。他促請金記僱主向員工交代，即使無法支付薪金，都應盡最後責任簽署無力償還書，以加快僱員申請破欠基金的程序。他又指，相信勞工處會找金記冰室的董事，召開調停會議。

《香港01》已向金記及勞工處查詢，正待回覆。