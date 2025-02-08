阿Mo治療如火如荼　父透露Mo有信心站起來親身觀看喜歡藝人的演出

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林在最新代禱信中表示，阿Mo第二階段治療踏進如火如荼之際，正專注投入各肌肉負重和反地心吸力的治療，同時藉細胞治療增強在各項神經的感應，治療下開始感受到脊椎肌肉的拉扯感。他稱Mo現時每天會接受5小時密集治療，假日亦會治療2小時，阿Mo滿有信心期待有朝可站起來活動，甚至可以親身臨場觀看他所喜歡的藝人演出。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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第二階段治療如火如荼 開始感受到脊椎肌肉拉扯感

李盛林在最新一封代禱信中，提到阿Mo的第二階段治療踏進如火如荼之際，正專注投入各肌肉負重和反地心吸力的治療，同時也藉細胞治療增強在各項神經的感應，在最近在脊椎肌肉的拉扯治療下，開始感受到脊椎肌肉的拉扯感。

每天持續接受5小時密集治療

他表示，這階段阿Mo仍每天持續接受5小時的密集治療，即使是假日，也有2小時的訓練，又透露阿Mo滿有信心的期待有朝站起來活動，甚至可以親身臨場觀看他所喜歡的藝人演出。

他分享經歷，指每人有不同的角色和責任，但推卸責任結果往往將受害人推入更大的深淵中，眼看無助的兒子，作為父母的不能袖手旁觀，只能學習承擔起父母應有的天職和責任。

阿MO（中）及父親（右）。（李啟言IＧ圖片）

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 133 (20250209) - 「進入如火如荼的治療」*

「並不是我們憑自己能承擔甚麼事，我們所能承擔的，乃是出於神。」 (哥林多後書3:5)

*【經文解釋* (上)】*

1) 這段經文是保羅用在他所領受的職事上，*深知若能力和智慧不是出於神，他斷不能成為神榮耀福音的使者，更沒有能力面對和承擔這角色所帶來的一切挑戰與苦難*。

2) 保羅曾說：「…有誰軟弱我不軟弱呢？」這句話道出了他內心的真實感受。當仔細詳述自己所承受的各樣困苦時，不只是陳述經歷，更是表達與所有受苦之人同感軟弱的心境。*他以自己的生命見證，無論環境如何艱難，神的恩典總是夠用。*

*【阿MO在經文中的體驗 (上)】*

1) 既然神已經容許阿MO面對這患難和困苦，卻沒有即時取去他的生命，*他承擔這兩年半患難和困苦的能力，斷不是自己能承擔，乃是出於神呢*！因此，在受創的身體最軟弱之際，經過兩年的忍耐操練，才能打好往後治療的基礎。並有著上主使身體對治療有所反應，更是全心積極的參與其中。

2) 這患難困苦的路卻成了多人的祝福，也使人看到福音的大能，如何在人最艱難的時刻所帶來對生命與靈魂的盼望與拯救。

*(一) 啟言 (Mo)：踏進第二階段的創新治療 (6)*

1) 一個青春正盛的人生，在瞬間被截停下來。*若不是我們的信仰，若不是家人與摯友的支持，若不是身體在醫療上仍有復原的跡象，我們和阿MO真的沒有勇氣走過這些日子，就是這931天、133個星期*。對於阿MO，對於我們，每一天的挑戰都是現實，誰願意面對這樣不能動彈、無法自主、難以過正常生活的日子？

2) 感謝神，第二階段治療正踏進如火如荼之際，*阿MO正專注投入各肌肉負重和反地心吸力的治療，同時也藉細胞治療增強在各項神經的感應。最近在脊椎肌肉的拉扯治療下，開始感受到脊椎肌肉的拉扯感*。

3) 這階段阿MO仍每天持續接受五小時的密集治療，即使是假日，也有兩小時的訓練。*阿MO滿有信心的期待有朝站起來活動，甚至可以親身臨場觀看他所喜歡的藝人演出。*

4) *【禱告】*

a) 請為我們每天能有喜樂和釋放的身心靈面對治療的挑戰禱告。

b) 請繼續為第二階段創新治療的進展禱告，祈願每天都見到新的進展。

*(二) Mo爸媽：【生命經歷分享】*

1) 每人有不同的角色和責任，*但推卸責任結果往往將受害人推入更大的深淵中*。

2) 眼看無助的兒子阿MO，作父母的不能袖手旁觀，*只能學習承擔起父母應有的天職和責任。但我們所能承擔的，乃是出於神*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - *「133 進入如火如荼的治療」*