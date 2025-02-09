渣打馬拉松｜「財神爺」參賽為港經濟打氣 望財政預算案市民得益
撰文：林遠航
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渣打馬拉松2025今日（9日）舉行。歷年都有的奇裝異服跑手，今天則有選手打扮成財神爺參賽，期望「香港經濟好」以及月底發表的財政預算案可以令市民得益。至於希望有何派糖或減辣措施，這位「財爺」笑指不便透露。
▼2月9日 渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼
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渣打馬拉松今年繼續成為市民的裝扮派對。有市民裝扮成遊戲《黑悟空》的主角，亦有市民裝扮成卡通片中的「超級戰隊」。農曆新年剛過，「財神爺」亦是人氣角色。
有市民裝扮成財神爺參賽，在終點線後吸引其他跑手與他打卡「沾財氣」。他表示今次是首次打扮財神爺，希望鼓勵大家加油，期望「香港經濟好，大家都好」。財政預算案月底公布，這位「財爺」希望可以令每位市民都得益。至於有何具體政策想政府派糖或減辣？他笑指不方便透露。
奇先生一行七人各自戴上電子遊戲瑪里奧（Mario）的角色頭套參加十公里賽，例如他戴上「蘑菇王國」奇洛比奧的頭套。奇先生指扮演瑪里奧角色是因為角色夠多，他笑言他們「幫人打氣多過自己跑」，又指「好多人拍我個頭諗住加速」。他又指，希望未來各跑步賽事可以如遊戲般，增加道具賽。
▼ 2月9日 渣打馬拉松▼
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