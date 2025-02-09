市建局預防性維修資助至今接8宗申請　3屋苑獲批　約5500住戶受惠

市建局行政總監韋志成今（9日）發表網誌，指社會對樓宇維修仍抱有「見爛補爛」的處理模式，欠缺預防的保養觀念。市建局去年推出「預防性維修資助計劃」，資助大廈委聘認可人士進行日常保養及維修、制定以10年為周期的維修保養計劃，並估算相關開支。計劃至今已收到8宗申請，其中3個屋苑已經獲批，約5,500個單位住戶可受惠。



韋志成指，「預防性維修資助計劃」至今已收到8宗申請，其中3個屋苑已經獲批。（資料圖片）

韋志成指，市建局去年4月推出「預防性維修資助計劃」，資助大廈法團委聘認可人士，編製「樓宇保養手冊」，進行日常保養及維修、制定以10年為周期的維修保養計劃及相關開支估算，並為保養計劃設立特別基金和定期供款方案。

他續指，計劃推出後，當局至今共收到8宗申請，涉及6,000個住宅單位，樓齡介乎30至60年，遍佈中西區、南區、東區、九龍城和屯門等地。當局已向其中3個屋苑發出「原則上批准通知書」，約5,500個單位住戶受惠，另外兩宗申請亦在審批中，最快可於本月内發批准通知書。

韋志成表示，市建局已編制了一套一般私人樓宇的保養手冊指引及範本，涵蓋《建築物條例》及《消防條例》等法例對樓宇維修的要求，並參照現時保養得宜的大型屋苑在樓宇復修的成功經驗，供業主、法團和物業管理公司自行委聘的認可人士、註冊檢驗人員或結構工程師參考和使用。今年1月，市建局已將「指引及範本」的英文版上載至其網站，中文版亦預計在未來一至兩個月內推出。