寒冷天氣警告｜街市多人買火鍋材料打邊爐　檔主：市道差不敢加價

今日（9日）天氣寒冷，最低溫度攝氏11度，不少人選擇打邊爐驅寒意。在九龍城街市，有市民一早來準備購買火鍋食材，料花費約2,000元購買牛肉和海鮮，與親朋好友齊享用。

有檔主表示這兩天生意額為本月最好，但比不上過節時，僅增加數千元生意額，難以靠這兩日的營業額來填補全年生意淡薄。



現場所見，早上約10時，九龍城街市人流不算太多，但其中數個售賣熱門火鍋食材的攤檔，已排起長長人龍，包括牛肉檔及魚皮餃、魚滑檔。

營業額增數千元無助填補全年生意淡薄 檔主：呢兩日係本月最好

其中菜檔負責人莊生表示，昨日（8日）生意較今日更好，但總體來說這兩天生意額，都較平日為高，更是「呢個月最好」。他稱，這兩天多了市民來買菜打邊爐，較平日增加了數千元營業額，但他慨嘆「呢幾年市道一年不如一年」，只有兩日的營業額增長，並非持續，對全年生意額沒有太大幫助。他又稱，最近蔬菜貨源充足，沒有加價。

人流與往日相若 食材開銷增

海鮮檔負責人冼先生表示，兩天多人購買甲殼類等火鍋食材，如蝦、扇貝等。他稱今年市道未至於很差，這兩日人流量與往日相近，但人們的開銷較平日大，視乎家庭人數，一單生意約在幾百至一千元不等。

雞檔負責人稱今日多人買食食材打邊爐，人流見長，但生意額未及過節時多，比平時亦沒增長太多，較多人會購買牛肉。她表示：「現時市道不好，不敢加太多價，每隻雞只敢加十元左右」。

有生果檔檔主指未見今日人流與平日不同，但多了人購買火鍋食材。他表示天氣凍時生果生意額更差，要到夏天時才會變好。

有人花約2000元購買約十人食材

楊先生特意從他區趕往九龍城街市購買食材，稱此街市食材較好，價錢亦較貴。他表示今日與家人吃飯，有四位大人及一位小朋友，因為天氣寒冷決定打邊爐，會買菜、肉、海鮮等食材。他指未觀察到食材有無加價，但九龍城街市的食材一直都貴過其他街市。

另一同樣購買火鍋材料的Edwin表示，本身約了親朋好友，因寒冷決定打邊爐，料用兩2,000元購買約十人食材。問及為何選擇九龍城街市，他回答需到附近做事，順便過來買菜，而且自己本身也很喜歡該街市。