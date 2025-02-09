寒冷天氣警告｜21年來最凍渣打馬拉松　早上多區約10度　大埔9度

寒冷天氣警告持續。早上多區氣溫降至10度左右，天文台在大埔、流浮山錄得9度，打鼓嶺更錄得8度。

天文台指市區氣溫介乎11至17度。翻查資料渣打馬拉松歷屆舉行日，今天是自2005年起最寒冷的渣馬。「紀錄保持者」是2004年2月8日的渣馬，當日氣溫介乎8.3至10.3度。



今早9時10分各區氣溫。（天文台網站截圖）

天文台指，強烈冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥的天氣。本港今早寒冷，多處地區氣溫下降至10度左右，而高地氣溫顯著較低。預測指今日大致天晴及非常乾燥，日間最高氣溫約17度，吹和緩至清勁北風，今晚東風增強。

▼2月9日 渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼



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自2005年以來最凍渣打馬拉松

天文台指市區氣溫介乎11至17度。翻查資料渣打馬拉松歷屆舉行日市區氣溫，今天是自2005年起最寒冷的渣馬。「紀錄保持者」是2004年2月8日的渣馬，當日氣溫介乎8.3至10.3度。

影星「發哥」周潤發再出戰半馬賽事，約7時半抵達尖沙咀起步點。(何穎賢攝）

影星「發哥」周潤發再出戰半馬賽事，約7時半抵達尖沙咀起步點。(何穎賢攝）

預計明天最低氣溫12度

根據九天天氣預報，星期一氣溫介乎12至18度，至星期二升至15至19度，星期三起有雲及有雨。星期五2月14日情人節，預計有雨，溫度介乎16至19度。

天文台指，強烈冬季季候風會繼續為華南沿岸帶來寒冷的天氣，大致天晴及非常乾燥，內陸地區早晚嚴寒。季候風本週初逐漸被一股較潮濕的偏東氣流，本週中後期廣東沿岸氣溫回升，有一兩陣雨及薄霧。

天文台九天天氣預報。 （天文台網站截圖）

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