寒冷天氣警告｜21年來最凍渣打馬拉松 早上多區約10度 大埔9度
撰文：陶嘉心
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寒冷天氣警告持續。早上多區氣溫降至10度左右，天文台在大埔、流浮山錄得9度，打鼓嶺更錄得8度。
天文台指市區氣溫介乎11至17度。翻查資料渣打馬拉松歷屆舉行日，今天是自2005年起最寒冷的渣馬。「紀錄保持者」是2004年2月8日的渣馬，當日氣溫介乎8.3至10.3度。
天文台指，強烈冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥的天氣。本港今早寒冷，多處地區氣溫下降至10度左右，而高地氣溫顯著較低。預測指今日大致天晴及非常乾燥，日間最高氣溫約17度，吹和緩至清勁北風，今晚東風增強。
▼2月9日 渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼
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自2005年以來最凍渣打馬拉松
天文台指市區氣溫介乎11至17度。翻查資料渣打馬拉松歷屆舉行日市區氣溫，今天是自2005年起最寒冷的渣馬。「紀錄保持者」是2004年2月8日的渣馬，當日氣溫介乎8.3至10.3度。
預計明天最低氣溫12度
根據九天天氣預報，星期一氣溫介乎12至18度，至星期二升至15至19度，星期三起有雲及有雨。星期五2月14日情人節，預計有雨，溫度介乎16至19度。
天文台指，強烈冬季季候風會繼續為華南沿岸帶來寒冷的天氣，大致天晴及非常乾燥，內陸地區早晚嚴寒。季候風本週初逐漸被一股較潮濕的偏東氣流，本週中後期廣東沿岸氣溫回升，有一兩陣雨及薄霧。
▼2月9日 渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼
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