寒冷天氣警告｜天文台料明早市區僅11度　新界高地嚴寒或接近冰點

香港天文台今日（7日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，天文台預測本港未來一兩日早晚天氣寒冷，明早（8日）市區最低氣溫約在11度左右，新界再低兩三度，高地嚴寒。天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。



天文台2月7日分區天氣氣溫。（天文台網頁截圖）

寒冷天氣警告發出後，天文台在最新特別天氣提示指，受強烈冬季季候風影響，本港天氣會在今晚至明早轉冷，明早市區氣溫會在11度左右，星期日（9日）進一步下降至9至10度水平，有機會是入冬以來的最低紀錄。

天文台指，周末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，漸轉天晴及非常乾燥，而由於風寒效應較顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。天文台提醒市民、特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

天文台2月7日早上9時50分天氣預測。（天文台網頁截圖）

衞生防護中心表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。衞生防護中心提醒市民，特別是長者和長期病患者，採取以下預防措施：

．留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等；

．進食足夠的食物，攝取充足的熱量；

．經常做適量運動，以增加血液循環及產生熱能；

．逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外；

．使用保暖電器時要注意安全，室內亦應保持空氣流通；及

．如感到不適，應盡早求醫。

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