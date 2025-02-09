渣打馬拉松2025｜4內地跑手身份不符號碼布被DQ　田總：同經理人

渣打馬拉松2025今日（9日）賽事已結束，田徑總會公布有三名內地跑手，號碼布紀錄與身份不符，被取消資格，又指3人經理人為同一人，將調查為何出錯。另外，有一名跑10公里的跑手，得到第六名，也號碼布紀錄與身份不符而被取消資格。



截至上午11時，共有900多宗受傷報告，8人需要送院，情況穩定。



十公里組男子挑戰賽，第二名衝線的跑手徐國歌（左）因使用他人號碼布被DQ。 (高詩琦攝)

十公里男子組，雲南跑手、23歲的徐國歌第二名衝線，賽後訪問亦表明自己是徐國歌。不過，他身上的「40083」號碼布應屬於內地跑手藍捷懷，而徐國歌所屬的號碼「40086」，成績則為第六。

田徑總會行政總裁伍于豪。（林遠航攝）

田總行政總裁伍于豪表示，大會在賽後頒獎時，發現三名獲獎選手與號碼布不符，因此取消三人資格，但未有公布3人姓名。田總又發現，該三名被取消資格跑手，屬同一經理人統籌參賽。伍于豪指，田總之前一併寄出三位選手的號碼布，將會調查為何會調亂。

▼ 逐格睇 渣馬十公里組衝線拉斷帶▼



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逾900宗受傷報告 8人送院

截至上午11時，大會共收到900多宗受傷報告，大部分涉及擦傷、扭傷、抽筋等輕微情況，8人需要送院，送院者現時情況穩定。

▼2月9日 渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼



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383名本地跑手達標獲$1000獎金

今年共有7萬4千名跑手報名參賽，當中1萬5千人為非本地跑手。田徑總會主席關祺認為今日賽事出席率、天氣、氣氛都理想。賽事結果方面，全馬男子全場冠亞季軍，均為肯亞跑手。女子冠軍則為白俄羅斯跑手，亞軍及季軍均來自埃塞俄比亞。

大會今年向3小時內完賽的本地男跑手，及三個半小時內完賽的本地女跑手，派發1000元獎金。田徑總會主席關祺表示，今年共有383位選手達標獲得獎金，分別為274名男性及109名女性。

▼2月9日 渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼



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明年移師啟德體育園？田總：積極研究

田總早前提到，考慮明年賽事移師到啟德體育園進行。關祺表示，優化賽道是田總一直以來的目標，會再積極研究。

▼2月9日 渣打馬拉松10公里賽在東區走廊起跑▼



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▼2月9日 渣打馬拉松2025各項賽事路線圖▼



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▼2024年1月21日 藝人「發哥」周潤發跑渣打馬拉松半馬賽事▼

