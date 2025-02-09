渣打馬拉松｜工作人員取錯又拉斷衝線帶　十公里組連環蝦碌｜多圖

渣打馬拉松2025今早（9日）舉行。至少兩個組別，包括馬拉松男子組以及十公里男子組的跑手未衝線，衝線帶已被工作人員「捷足先登」拉斷。



其中在十公里男子組，工作人員先取出疑似錯誤衝線帶，再拿出另一條衝線帶，惟跑手未到已斷掉，之後大會更一度調亂冠亞軍名次。原先奪冠的跑手先變亞軍，再因身份與號碼布不符被取消資格。



十公里男子組，有工作人員先取出以藍色為主調的衝線帶。（高詩琦攝）

另外兩名工作人員取出另一條衝線帶。(高詩琦攝)

先取錯衝線帶 再拉斷正確衝線帶

十公里男子組，內蒙古19歲跑手劉艾岩與另一名跑手在維園準備衝線時，有工作人員拿出主色調為藍色的衝線帶，之後另外兩人再取出綠色的衝線帶。不過跑手未衝線，衝線帶已斷裂。

兩名跑手未衝線，衝線帶已斷裂。(高詩琦攝)

兩名跑手未衝線，衝線帶已斷裂。(高詩琦攝)

誰冠誰亞大兜亂 兩度更正才作準

大會之後一度公布冠軍並非劉艾岩，之後又兩度更改成績。最終大會在現場公布劉艾岩以30分16秒奪冠，亞軍為香港黃子圖，完成時間30分43秒，季軍謝俊賢則為30分57秒。

劉艾岩表示即使不是親身弄斷衝線帶，但心情仍然激動：「這次是工作人員拉斷的話，就是沒感受到衝線那個，觸不到那個感覺。這次是工作人員拉斷的話，也可以避免運動員受傷，因為怕會絆住。」

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第二名衝線者與號碼布不符疑被DQ

幾乎同步到達終點的跑手則榜上無名，被取消資格。該名跑手接受訪問時，自稱是雲南23歲跑手徐國歌。對於拉錯帶，他表示：「其實都一樣，差不多，再怎麼衝過去都是衝線就可以了。」

根據大會紀錄，第二名衝線的跑手編號40083，名字應為內地跑手藍捷懷。徐國歌本身也是十公里的參加者，編號應為40086，大會紀錄顯示以第6名衝線。

【原先十公里男子三甲】

冠軍劉艾岩 30分16秒

亞軍藍捷懷 30分16秒

季軍黃子圖 30分43秒



【最後十公里男子三甲】

冠軍劉艾岩 30分16秒

亞軍黃子圖 30分43秒

季軍謝俊賢 30分57秒



全馬男子組亦提早拉斷帶

至於馬拉松男子組，肯亞選手Rutto Bethwell Kipkembois準備衝線時，衝線帶被工作人員拉斷。大會最終公布他成績為2小時11分13秒。

肯亞選手Rutto Bethwell Kipkembois準備衝線時，衝線帶被工作人員拉斷。(周智堅攝)

肯亞選手Rutto Bethwell Kipkembois準備衝線時，衝線帶被工作人員拉斷。(周智堅攝)

肯亞選手Rutto Bethwell Kipkembois準備衝線時，衝線帶被工作人員拉斷。(周智堅攝)

▼2月9日 渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼



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