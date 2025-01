毛孩定期體檢｜「寵物健康聯盟」寵物節辦寵物健康講座

一眾貓奴狗奴為討主子歡心,可謂不惜一切要為牠們提供一切最好的,例如糧食、玩具、衣服、零食等,只要主子喜歡,奴才們一定會投資。不過,所有投資也不及投資在主子的健康身上,隨著貓狗的年紀增長,慢性疾病隨之而來,但不少慢性疾病早期未必有明顯症狀,奴才們若未有深入了解,就有可能錯過早期的黃金治療期,因此為主子安排恆常的身體檢查非常重要,檢查及早,方能相伴到老。



香港愛護動物協會首席獸醫Dr. Jane Gray指出,貓狗常見的慢性病症,早期症狀可能非常輕微,加上貓狗本身善於「忍痛」,主人需要特別細心觀察寵物的行為和日常生活上的變化,就算病情輕微亦應及早處理,早發現、早治療可大幅改善寵物的生活質素。

毛孩慢性病早期症狀易錯過

Dr. Jane表示,容易錯過的慢性病症有很多,牙科問題、心臟病、腎病、關節炎等比比皆是,這些病症初發時,在寵物身上的表現可能極為輕微,例如食慾減少、體重下跌及飲水量增加,就有機會反映寵物患有肝病、腎病、糖尿病或其他病症;若寵物變得比平日安靜及減少進食,也有機會是關節痛症問題或牙齒問題所致。反之,若貓貓進食太多,體重卻沒有上升,就有可能是甲狀腺過度活躍的問題。

香港獸醫學會主席Dr. Owen Swan亦表示,較常見的五大慢性疾病分別為癌症、心臟病、慢性腎衰竭、肥胖、代謝與內分泌疾病(如糖尿病或甲狀腺功能減退症)。因此,Dr. Owen與Dr. Jane均鼓勵主人要多多注意寵物的行為、飲食、便便等變化,按時安排健康檢查。如有懷疑,應盡早求診,並向獸醫提供觀察記錄,輔助獸醫配合各項健康檢查如驗血,找出病因。Dr. Owen指,身體檢查亦可輔助獸醫預估主子有可能患上的疾病,並透過飲食控制及營養攝取來減低患病機會。

部份慢性病改用處方糧食可改善

兩位獸醫生提醒,若能盡早確定問題所在,部份病症甚至可以透過針對性處方糧食來改善病症為寵物帶來的不適,例如牙科問題、皮膚病、消化道疾病等,透過改變合適的糧食配方,其實已可提升寵物的生活質素,恢復原先的食慾和活動能力。Dr. Jane及Dr. Owen均希望一眾寵物主人多多了解照料寵物的正確方式,除了留意定期安排寵物體檢,亦需精明分辨資訊的真確性,例如網上有不少流傳有益的寵物營養素和飲食方式,有機會未必適合主子,如單單只餵狗狗進食生肉,就可能會導致狗狗營養不足,容易骨折,又或者自行為寵物烹調糧食,若未有依從獸醫指引安排,亦有機會導致寵物營養攝取不均。

「寵物健康聯盟」團結寵物界 提供正確寵物資訊

為促進市民大眾關注寵物健康,以及為寵物主人提供正確及最新的健康資訊,宣揚寵物健康檢查的重要性,寵物界多個權威機構、獸醫及專家攜手組成「寵物健康聯盟」,並由Royal Canin全力支持。Royal Canin香港台灣總經理張堇琪小姐表示,近年來,本地對寵物議題的關注度急遽提升。消費者積極尋求各種資訊,可惜迄今市場尚缺乏一個權威且可靠的平台,能夠提供精確的寵物健康資訊。為進一步凝聚寵物專家的力量,為眾多寵物主人提供可靠的專業資訊,Royal Canin今年聯合寵物界各大專家,並積極啟動「寵物健康聯盟」。

除了諮詢委員會內的香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院、香港愛護動物協會、香港獸醫學會,亦有多間寵物診所加盟,以及多個可靠的社區合作夥伴,包括保護遺棄動物協會、香港拯救貓狗協會、香港導盲犬服務中心等。聯盟期望透過團結一致的力量,加強彼此溝通與合作,為寵物主人及大眾提供專業而正確的訊息,為寵物的整體健康與福祉共同努力。

聯盟諮詢委員會成員之一的香港愛護動物協會就表示,該會一直積極教育、倡導和提供不同服務,旨在保護所有動物的健康和福利。因此,非常高興可以加入與自身目標一致的「寵物健康聯盟」,希望藉著集合業界的力量可以提升寵物護理標準,推廣預防性醫療護理,例如定期的獸醫檢查。隨著本港寵物數量與日俱增,積極改善寵物護理標準對於提升整體動物福利更顯重要,香港愛護動物協會期待透過聯盟的成立,可加強與業內其他診所和組織的合作,共同實現這一目標。

另一委員會成員,香港獸醫學會主席Dr. Owen Swan亦表示,作為全港唯一的獸醫學會,一直致力團結本港獸醫,提高寵物醫療標準,與是次「寵物健康聯盟」的成立目標和使命一致。學會期盼,透過與聯盟的合作,共同努力為寵物主人提供專業而實際的支援,推動卓越的獸醫護理,以至提高整體動物福利的水平。

香港寵物節寵物健康檢查及講座

為此,聯盟將陸續推出不同活動,2月6至9日率先在香港寵物節正式登場,推出「檢查及早 相伴到老」(Take Your Pet to the Vet),並會有獸醫在Royal Canin攤位為狗狗進行健康檢查及舉行關於老年貓狗的健康與營養講座。大家可以到寵物展了解更多。

各位寵物主人記得及早到場了解更多寵物健康資訊!「寵物健康聯盟」亦正式推出一站式寵物健康資訊網站,內容包羅萬有,各位寵物主人也可率先瀏覽聯盟網站:www.healthypets-hk.com,即時掌握專業可靠的寵物護理貼士。

除此以外,「寵物健康聯盟」亦將於2025年4月至5月,以及9月至10月,舉辦一年兩度健康檢查月,屆時將提供更多健康檢查服務,為寵物主人提供恰當的飲食建議,並可換領由獸醫建議、來自Royal Canin的乾糧或濕糧,各位主人記得密切留意。

香港愛護動物協會獸醫首席獸醫Dr. Jane Gray

香港獸醫學會主席Dr. Owen Swan

