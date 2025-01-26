北京女稱春節上門餵貓可賺1.5萬　寵物餃子年夜飯訂單增長480%

綜合內媒報道，春節期間內地寵物經濟火爆，有北京女子曬出餵貓工作排班表，並表示在春節期間的收入約有1.5萬人民幣（下同）。寵物年夜飯也同樣火熱，有數據顯示，寵物餃子年夜飯訂單同比增長了近480%。



餃子年夜飯訂單量同比增長近480%。（海報新聞）

寵物年夜飯爆紅。（海報新聞）

內地春節長假期間人口流動量大，也有不少寵物主人面臨如何安頓寵物的問題。內媒《瀟湘晨報》報道指，北京有一名女子在社交平台上，發佈了自己的上門餵貓服務工作排班表，班表顯示，從1月27日至2月3日，該女子每天都有10餘家訂單。

女子曬出的班表。（瀟湘晨報）

該名女子表示，春節期間收入約有1.5萬元，上門餵貓不僅僅是餵貓，還要觀察貓咪的狀態，以防生病。

寵物年夜飯成交金額增長。（海報新聞）

除此之外，寵物年夜飯經濟同樣火爆，《海報新聞》報道指，有數據顯示，今年1月以來，電商平台上寵物年夜飯搜索人數上漲超過150%，成交金額增長近60%。此外，餃子年夜飯訂單量同比增長近480%，湯圓年夜飯訂單量同比增長330%。