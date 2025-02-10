旺角電腦中心由一舖難求變14間吉舖待租　顧客：一個時代終結咗

高登、黃金、旺電——曾與深水埗高登電腦中心及黃金電腦商場三足鼎立的「腦場」旺角電腦中心，有成為「遺址」風險。昨日星期日（9日）下午人流稀少，不少店舖都掛上「旺舖招租」告示，三層共有14間吉舖，23間營業的店舖中，有的已不再賣電腦產品。



有光顧「旺電」20餘年的顧客表示，商場內商舖在近一年來開始減少，形容「好似一個時代終結咗」。見證旺電輝煌日子的老租戶指出，以前「要排隊，（顧客）行唔入嚟」，想要租個舖位是一件難事，「要排隊」。不過這些俱往矣，現時人流對比高峰時「四分之一都唔知有冇」，有店員三句話總結目前困局：「高消費嘅移晒民、低消費嘅返大陸，剩返香港冇幾多人買野嘅啫」。



資料顯示，旺角電腦中心成立於1991年12月，即有34年歷史，3層面積約2.5萬平方呎，是旺角首間「腦場」，好景時地下長期設有展覽攤位介紹電腦產品，樓上約有70間商戶，主要售賣電腦硬體及周邊配件，亦有銷售手提電腦、軟件及流動隨身聽及配件等，還有砌機和修理電腦等服務，商品種類繁多，應有盡有。

有影樓進駐租用3間舖

旺角電腦中心現時不少店舖都掛上「旺舖招租」的告示。昨日（9日）下午現場觀察，3樓約有8間店舖正在營業、只有1個舖位未見有商戶在內營業；2樓約有6間店舖正在營業、5個舖位未有營業；而一樓則有約9間店舖正在營業、8個舖位未有營業。即有14間吉舖，有23間在營業，個別已不是賣電腦產品，當中2樓有一間影樓租用了三間舖。

旺角電腦中心2樓三間舖由一間影樓租用，其附近都是吉舖。(倪清江攝）

20餘年老顧客：以前砌機好多 近一年店舖開始減少

居於黃大仙的陳先生稱，已光顧旺角電腦中心20餘年，每次均會花費200元至300元購買周邊等產品，認為此處所售的產品較深水埗的貴。他表示有一段時間未有來到旺角電腦中心，但認為此處店舖在近一年時間內開始減少。

今次嚟見到有啲睇開嘅都冇咗，有三四間都唔見咗。 黃大仙顧客陳先生

陳先生說，旺角電腦中心的人流較以往少，認為此處所售產品，與顧客的目標產品不是同一類，「以前繁榮嘅時候可能砌機嗰啲係好多」、「啲人開始用手提平板嗰啲嘢」，形容此處的沒落是「好似一個時代終結咗」。

30年租戶：以往人流高峰時顧客入不到來 租舖都要排隊

世紀電腦負責人黃先生稱，在旺角電腦中心出售電腦產品逾30年，認為此處人流自疫情起開始減少；旁邊女店員稱「（現時人流對比高高峰時）四分之一都唔知有冇」。

黃先生說，此處在以往人流高峰時候「要排隊，（顧客）行唔入嚟」，認為人流減少與網購、移民等因素有關。

高消費嘅移晒民、低消費嘅返大陸，剩返香港冇幾多人買野嘅啫。 女店員分析客量減少原因

黃先生說，店舖的顧客一直以本地人為主，遊客只佔少量。他續說，以往要在旺角電腦中心有一個舖位是一件難事，「要排隊」，但他指現時「做得耐嗰啲大部份都走晒」，認為是「悲哀、悽慘」。

難吸引內地遊客：好多貨佢哋都會有 甚至我哋入貨仲慢過佢

Sam’s technology company負責人周先生在旺角電腦中心經營店舖逾20年，稱此處人流自2019社會事件後開始減少，生意額亦有受影響。他說，生意額較2019年前的高峰減少約二至三成，對未來的營業額能回復至高峰水平不抱信心，「唔覺得政府有咩特別措施會令到突然間好。」

周先生續說，店舖現時主要做本地人生意，而反之內地遊客則較少，「以前好多我哋依啲貨佢都冇，依家好多佢哋都會有，甚至乎可能我哋（入貨）仲慢過佢」。被問及會以甚麼優惠吸引顧客，他笑言「乜都會做」。對於人流大幅下降，「梗係慘啦，租金又冇咩點跌，但人流又少咗。」