輝達偕鴻海在台建第2座AI超級電腦中心　估後年完工　擬插旗日本

輝達（NVIDIA，大陸譯英偉達）執行長黃仁勳今（4）日下午透露，將在台灣設立第2座類似Taipei-1的人工智能AI超級電腦中心，同時規劃擴充在高雄的AI超級電腦「Taipei-1」的運算規模。同日下午，鴻海董事長劉揚偉在黃仁勳陪同下宣布，將攜手輝達在台灣高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工。



綜合台媒報道，台北國際電腦展4日開展，輝達當日下午即在台北南港展覽館舉行全球媒體記者會，輝達創辦人黃仁勳依舊是最大焦點，吸引全球超過500位媒體記者齊聚現場。

黃仁勳在記者會現場回答問題證實，輝達將在台灣設立第2個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心（先進算力中心），包括台北、高雄與台南都有機會，但未透露具體投資地點。

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直待黃仁勳前往鴻海集團旗下的鴻佰科技，由董事長劉揚偉親自接待， 劉揚偉當場宣布將與輝達合作，在高雄建置先進算力中心，預計2026年完工，此樁合作案方告「撥雲見日」。

作為輝達在AI伺服器最大供應商，鴻海董事長劉揚偉欣喜表示，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置，以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，藉由輝達強大的AI技術，驅動鴻海三大平台（智能製造、智能EV、智能城市）服務，該中心總計共64櫃、4608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工。

劉揚偉強調，雙方也將持續深化在AI、電動車、智能工廠、機器人、智能城市等多領域合作，透過鴻海龐大的製造規模，展現AI所帶來的強大競爭力。

2021年，鴻海董事長劉揚偉（左）、創辦人郭台銘（中）及裕隆集團董事長嚴陳莉蓮（右）共同主持「鴻海科技日」。（鴻海提供）

劉揚偉表示，鴻海在高雄打造AI先進算力中心，當地研發訓練生成式AI應用，提供AI工廠和產線機器人運算力的需求，也會提供運算力給在高雄的相關供應鏈與合作廠商，並透露「鴻海與輝達將插旗日本，與其他國家合作」。

黃仁勳則回應，鴻海和輝達在各項產品開發緊密合作，尤其是 Blackwell 系列晶片就是合作成果的證明；鴻海有非常優異的垂直整合能力，是輝達在 GB200 最重要的合作夥伴。

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同日下午，鴻海透過新聞稿對外進一步說明，在高雄建立先進算力中心，將運用輝達的AI、數字孿生（Digital Twin）和機器人平台，推動技術創新，雙方將以Omniverse創建數字孿生應用，陸續導入智能製造、智能電動車、智能城市平台。

諸如在智能製造平台方面，雙邊將透過生產線規劃，涵蓋既有AI伺服器產品製造、電動車組裝廠，並透過影像辨識技術，結合集團協同產線運作；旗下鴻華先進高雄橋頭新廠，將成為集團指標性AI工廠之一。