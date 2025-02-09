控煙︱禁加味煙讓步　政府暫不禁薄荷煙　入境可帶20包完稅加味煙

醫務衞生局去年6月公布控煙「加辣」十招，社會部分人士及煙草商反對。局長盧寵茂今日（9日）今日表示，目標今年4月提交「控煙十招」予立法會審議，當中不會立即全面禁止加味煙，現階段只禁非薄荷類加味煙，同時會允許任何人入境時可免稅帶最多19支或帶最多20包已完稅的任何味加味煙。



至於電子煙方面，將禁止市民在公共地方管有電子煙彈，以打擊有人吸食「太空油」毒品，也與去年6月公布時稱「全面禁止另類煙產品」讓步，即禁令不擴至私人地方。



▼2024年6月6日 政府公布短中長期控煙措施▼



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盧寵茂：以禁非薄荷味類加味煙作試點 令政策較易落實

盧寵茂今日在無綫新聞節目《講清講楚》中透露，明年會先增加私煙罰則，及在完稅煙加標籤識別等，然後禁止非薄荷味類加味煙，再進一步禁薄荷味加味煙，不會訂明，加味水煙亦會按此安排處理。他又說，現時有4成煙民吸食加味煙，當中過半為「薄荷煙」。

他否認當局「嘆慢板」，指薄荷煙歷史較久，當局先以非薄荷味類加味煙作試點，會令政策較易落實。

盧寵茂續稱，將來所有入口用作售賣用途的香煙，都需要驗證是否有加味成份，分類方法不會有混亂情況。他又認為社會上有很多反對聲音，特別是來自煙草商，就證明當局打擊加味煙是打擊到他們的痛點。

盧寵茂（黃浩謙攝）

居民入境能帶最多20包完稅加味煙 限只可自用

入境人士包括香港居民，仍可免稅攜帶19支加味煙入境。盧寵茂指完稅後市民可帶更多，但只可自用，初步預計最多20包。他表示是考慮到執法的困難，不可能在關口「逐支煙攞出來聞」有否加味。

預計明年中禁公共地方管有電子煙彈

政府2022年起禁止進口及買賣電子煙，但市民仍可管有。盧寵茂指近年有人利用電子煙來掩飾吸食「太空油」毒品，有必要禁止，預計明年中禁止市民在公共地方管有電子煙彈，「因為冇煙彈，煙機就冇用。」他又指會設過渡期，讓市民處理存貨。

▼2024年6月6日 政府公布短中長期控煙措施▼



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2024年6月6公布10項短期措施如下：

1. 引入完稅煙標籤制度



2. 提高未完稅煙的相關罰則



3. 全面禁止另類煙產品



4. 禁止向未成年人提供煙草產品



5. 持續檢討煙草稅



6. 禁止加味煙



7. 實施「全煙害」警示包裝



8. 排隊時禁止吸煙



9. 增加禁區、增加違例罰款



10. 加強戒煙服務和宣傳教育

