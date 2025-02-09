哈爾濱亞冬運｜港冰球隊勝出小組賽後遭圍毆　土庫曼3隊員被罰

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在哈爾濱舉行，周日（9日）在男子冰球小組賽C組賽事中，港隊５：１贏土庫曼。新華社報道，兩隊在比賽結束後爆發激烈衝突，土庫曼隊3名球員因打架被處罰。



2025年2月9日，在哈爾濱冰球館進行的亞冬會男子冰球C組賽事，中國香港隊與土庫曼隊在比賽結束後爆發激烈衝突。（小紅書截圖）

新華社報道，本場比賽結束後，雙方在握手環節爆發衝突，中國香港隊多名隊員在衝突中倒地，土庫曼隊部分球員對倒地的中國香港隊隊員圍毆，衝突持續約一分鐘。網上片段顯示，有港隊成員被土庫曼成員追打，有人被打至頭盔飛脫，要伏地以雙手護頭，尚未知事件發生原因。

裁判在現場宣布，因為「打架」對多夫列特米亞拉多夫、蓋爾季米亞羅多夫和卡卡巴耶夫3人進行「5分鐘大罰+20分鐘違例」處罰。據悉，土庫曼隊3名運動員或將面臨追加處罰。

2025年2月9日，在哈爾濱冰球館進行的亞冬會男子冰球C組賽事，中國香港隊與土庫曼隊在比賽結束後爆發激烈衝突。（小紅書截圖）

網上指雙方在賽事中衝突不斷 兩港隊隊員倒地

有內地網民在小紅書稱，比賽期間已狀況頻發，兩隊打架了7、8次，球桿有飛出去的，有斷的，球員受傷下去了好幾個，比前一天看日本隊和哈薩克隊的激烈多了。

另有據指是前線記者在小紅書發文稱，比賽中雖然雙方技戰術水平不高但全場衝突不斷。在賽後的兩隊握手環節中，土庫曼球員突然襲擊香港隊隊員，導致兩名香港隊隊員倒地不起。賽會組織者阻止了觀眾對土庫曼球員的噓聲與謾罵，護送客隊離場，香港隊隨後向主場觀眾執意表示感謝。