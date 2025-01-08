亞冬運｜港隊派歷來最大代表團下月征哈爾濱　首派代表戰冰壼

第九屆亞洲冬季運動會將於下月7至14日，在中國哈爾濱上演，香港隊今次派出歷來最大的代表團，一共74名運動員角逐6個項目，而港隊代表團今日（8日）於奧運大樓舉行授旗儀式。



亞冬運代表團今日在奧運大樓舉行授旗儀式。（港協暨奧委會圖片）

四年一度的亞洲冬季運動會，因疫情停辦一屆後，今屆由中國哈爾濱再度成為東道主，港隊如常派員出戰，今屆代表團是歷來最大，74名運動員出戰冰壼、冰球、花樣滑冰、短道速滑、速滑及高山滑雪6個項目。

最近經常出現的文體旅局局長羅淑佩亦有出席授旗禮。（港協暨奧委會圖片）

亞冬運｜翁厚全再戰大型運動會 冀發揮最佳的自己

今年20歲、高山滑雪港將翁厚全（Adrian），自北京冬奧後再度代表港隊參與大型運動會。兩年前的北京冬奧，翁厚全在迴轉與大迴轉皆未能完賽，Adrian留下遺憾，同時希望變成養份，助他在今次亞冬運有更佳表現。

翁厚全在北京冬奧未能完賽。（資料圖片／港協暨奧委會）

「畢竟北京冬奧是第一次參加大賽，所有體驗都好新鮮，好多鏡頭、好多訪問，難免令我有點分散注意力，所以未能發揮最佳表現。參加奧運是榮幸，但我一直對該次表現耿耿於懷，近兩年參加大小賽事，寓賽於操，吸取更多經驗，從中信心增強不少，希望今次亞冬運可以放鬆一點，完成賽事，發揮訓練成果，展示最佳的自己，對得起奧運代表這名銜。」

對翁厚全而言，亞冬運只是過程，他的最大目標是明年的米蘭冬奧，Adrian透露現時在迴轉大有機會取得資格，而大迴轉則要參加更多賽事，爭取更多積分。港隊今屆亞冬運一共4男4女出戰高山滑雪，翁厚全直言感到興奮，因為今屆賽事有隊友並肩作戰，互相扶持。

翁厚全希望今屆亞冬運可以展示最佳的自己。（趙子晉攝）

亞冬運｜港隊首派員戰冰壼 老臣子：意義重大

香港隊今屆首度派員出戰冰壼項目，一共5男5女參賽，30歲的男將甄浩天終有機會出戰大型運動會，「加入港隊9年首次參加大型的國際賽，9年間經歷過很多第一次，無論對我或是港隊都是意義重大，希望透過今次賽事讓更多港人認識冰壼這項運動。」

香港沒有正式訓練冰壼的場地，即使有溜冰場每星期提供2小時的場地，但場地與正式的冰壼場地有差距，甄浩天只好在周末返回廣州訓練，作為兼職運動員的他，平日完成工作後隨即健身室保持狀態，過程難免疲累但值得。

冰壼港隊近年戰績提升不少，男子隊在泛太平洋錦標賽連績三年摘銅，甄浩天表示中、日、韓的實力超班，今屆賽事以四強為目標，以成績讓港人知道，港隊在冰壼都有一定能力。

甄浩天希望透過今屆亞冬運，讓更多人認識冰壼。（趙子晉攝）