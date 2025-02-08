亞冬運｜中國同日多名短道速滑選手失誤 林孝埈將功補過保顏面
撰文：普利森
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2025年亞洲冬季運動會（簡稱亞冬運或亞冬會）在哈爾濱舉行，周六（8日）多場短道速滑賽事中，中國選手都跌倒而錯失獎牌，包括從韓國歸化的奪金熱門林孝埈，便因此導致中國隊在2000米混合接力A組决賽從第一變第四。
林孝埈在2020年從韓國轉籍成為中國公民，作為2018冬奧1500米短道速滑金牌，也曾在世錦賽的1500、3000及5000米接力及全能都贏過金牌，今次代表中國參加亞冬運，他自然被寄予厚望。周五的500米初賽，林孝埈便以極大優勢晉級，被內媒大讚「滑出無人區」。
周六的2000米混合接力決賽，由韓國、中國、日本及哈薩克爭奪金牌，前半段中國稍微韓國落後，之後范可新反超獲領先優勢，林孝埈擔任最後一棒，卻在出發後不久跌倒，最終名列第四錯失獎牌，並由韓國奪得今屆賽事首金。
多間內地媒體報道，賽後包括林孝埈在內四名中國選手均沒有接受採訪，而是直接走過混合區，準備之後的個人賽事。
林孝埈日前接受訪問時表示，自己只欠亞冬運金牌，因此十分希望在今次賽事奪金。之後出戰1500米男子決賽，在多名韓國選手夾擊下，以0.029秒之差未能奪冠。
巧合的是，同日多位中國選手在比賽中跌倒，包括劉少昂及孫龍都在男子500米倒地，楊靖茹也在短道速滑女子1500米A組決賽時跌倒，因此錯失獎牌。周六前四項短道速滑決賽，中國均未能拿到金牌。
不過林孝埈繼續調整狀態，在同日最後項目的男子500米決賽中，與兩名韓國選手連番激鬥下，以0.248秒力壓亞軍朴知元奪冠，力保短道速滑一面金牌。賽後林孝埈激動落淚，更與隊友拉起五星紅旗慶祝。
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