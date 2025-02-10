渣馬｜4名內地跑手號碼布互調被DQ　學者︰小學生田徑賽都唔會錯

渣打馬拉松2025昨日（10日）結束，分別有兩名半馬跑手及兩名10公里賽跑手，因佩戴不屬於本人的號碼布，引起代跑疑雲，四人全部是內地跑手，屬同一名經理人統籌參賽，被大會取消資格。立法會議員陸瀚民今早（10日）在電台節目表示，由於參賽人數過多，大會難以在起跑前逐一確認身份，建議日後只對獲獎跑手及達標的「千金先生小姐」核實身份。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松在相同節目指，內地的馬拉松賽事也不時被揭發網紅代跑事件，故贊同大會嚴懲違例選手，稱絕對不會對渣馬帶來負面影響，形容為「小學生田徑賽都唔會發生呢啲錯誤」。



陸瀚民籲只核實獲獎跑手及千金先生小姐身份

渣打馬拉松2025共四名跑手引起代跑疑雲，被取消資格，男子半馬首兩名衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽，在賽後被發現號碼布對調；而10公里男子組兩名內地跑手徐國歌及藍捷懷，分別奪得第二名及第六名，惟同樣被發現號碼布對調。他們全被大會取消資格，屬同一個經理人統籌參賽。

昨日參與全馬的立法會議員陸瀚民表示，跑手賽前到啟德體育園取得號碼布時已確認身份，但起跑前只會再次核實參賽組別。他認為由於參賽人數過多，大會確實難以在起跑前逐一確認身份，建議大會日後只核實可獲發獎勵的跑手，即得獎跑手及達標「千金先生小姐」的身份，以提高公信力。

▼2月9日 渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼



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倡啟德體育園成為終點站 爭取賽事升級至白金標級別

陸瀚民又指，上海馬拉松設有人別識別系統，在跑手領取號碼布時，已核實外貌及號碼布等資料匹配。他認為大會未來可引用科技，並重新設計賽道及賽規，例如啟德體育園成為終點站等，爭取賽事由國際田徑總會認可的金級賽事，再升級至最高的白金標級別。

陸瀚民並指，多名跑手由同一名經理人統籌參賽並不罕見，但他認為號碼布互調的錯誤，實在令人費解。他強調跑手有責任確認號碼布正確無誤，認同大會取消違例跑手的資格。「對調咗係蝦碌定有動機？就留待田總處理。」

學者贊同嚴懲違例選手︰小學生田徑賽都唔會發生呢啲錯誤

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松表示，內地的馬拉松賽事也不時被揭發網紅代跑事件，小紅書更有用戶提供代跑服務或轉售賽事紀念獎牌。他強調對代跑持零容忍的態度，贊同大會以嚴打的方式處理違例選手，認為絕對不會對渣馬帶來負面影響，更形容為「小學生田徑賽都唔會發生呢啲錯誤」。

劉永松續指，過去渣馬未曾發生過代跑疑雲，相信大會經一事長一智，選手需要核實身份方可登上領獎台。他又提到本港過去一年舉行約220項體育活動，但賽事之間沒有延續性，建議當局透過體育賽事帶動旅遊，例如仿傚外地的營銷策略，研究將渣馬打造成國際頂尖賽事。