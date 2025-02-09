渣馬封路︱跑手盛裝上陣 「黑悟空」參戰、「恐龍戰隊」拍住跑
撰文：吳美松
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渣打馬拉松今早（9日）開跑，過去有不少跑手都會精心穿上奇裝異服，或角色扮演來參賽，為賽事增添色彩。上屆就有跑手打扮成日漫《龍珠》主角「悟空」出賽，今屆則有跑手打扮成去年一度掀起熱議的內地3A級遊戲《黑神話：悟空》中的孫悟空出戰，「大聖爺」更邊跑邊「自拍」；亦有跑手以日本超級戰隊《恐龍戰隊》的紅、黑戰士造型出擊。
渣打馬拉松另類傳統之一，相信是有跑手會以不同「古靈精怪」的造型享受賽事，如上屆有跑手打扮成宮崎駿作品《千與千尋》的無臉男，或打扮成《孖寶兄弟》的Mario。今屆賽事也不例外，除了打扮成「黑悟空」及超級戰隊戰士，有跑手不約而同地以財神造型現身賽事應節，其中一位更手持金元寶道具，令角色更生動。
此外，也有跑手「乘龍」結伴比賽，不過他們騎的不是五爪金龍，而是充氣恐龍服裝；更有跑手「化身」恐龍，在終點附近「張牙舞爪」；亦有跑手打扮成《迷你兵團》中的「Minions」，以及戴上《孖寶兄弟》角色頭套，Minions的黃色上衣在一群跑手中特別惹人注目。
今年渣馬參賽名額維持約74,000 個，賽事共設馬拉松、半馬拉松、10公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，以及沿用上屆的賽道。天文台預計今早氣溫跌至11度，不少跑手都穿上膠雨衣保暖，起跑前大會宣布現場氣溫為13.9度。
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