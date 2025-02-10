女病人看唇瘡被揸胸　西醫笑言手抽筋非禮罪成　上訴失敗囚9月

西醫兩年前為一名看唇瘡的女病人診症時，被指「揸」女方左胸一下，並笑言手抽筋，在裁判法院經審訊後被裁定非禮罪成，判囚9個月。西醫不服定罪和判刑提出上訴，指女病人沒有親眼看見胸部被「揸」，質疑或是醫療器材，例如聽筒等觸碰其胸部。高院法官早前頒下判辭，認為女病人已是成年人，有能力分辨胸部是否被人用手「揸」，因此駁回上訴，又指犯案涉及違反誠信，約持9個月刑期。



上訴人鄧輝宇，被控於2022年7月18日，在荔枝角道昇悅商場一診所非禮X。

西醫鄧輝宇就非禮罪在高等法院上訴被駁回，維持判囚9星期。

女事主質問時上訴人發出笑聲

控方案情指，X過往曾到該診所，向上訴人求診。於案發日，她因唇瘡向上訴人求診，上訴人檢查她的唇瘡後，X準備戴回口罩，其左邊胸部被人用手「揸」了一下。X 問上訴人做了什麼，上訴人發出笑聲，聲稱手抽筋。X再問時，上訴人仍然笑著說手抽筋，並對X說：「胸大咗、形狀變靚咗。」X感到十分驚慌，沒有付款和取藥便離開診所，並在診所外致電男友和報警。

上訴人辯稱X或擔憂病情而緊張

上訴人在原審作供，指案發時替X檢查後，向她稱唇瘡可能由疱疹二型的性病引致，提醒X注意男友是否有性病徵狀，X因此顯得擔憂和緊張。他強調沒有非禮X。

原審裁判官接納X的證供，並指上訴人的證供不合情理，最終判他非禮罪成，並判囚9個月。

爭議X沒有看到被揸胸過程

上訴方提出多項理據，包括指X沒有親眼看見上訴人用手「揸」她的胸部，只是感覺到她左面胸部被人用手「揸」了一下。而X亦指沒有感到觸碰的物體有溫度，上訴方指可能是醫療器材，例如聽筒，觸碰X的胸。

指原審官提出極具引導性的問題

上訴方又指，X在原審主問時清楚表示，感覺不到該物體有郁動， 原審裁判官卻提出極具引導性的問題，問：「即係妳嘅意思即係手掌同手指，妳感覺到手指有喐， 係壓力嘅？」，X在原審裁判官引導下改變原有說法，並稱：「有，有喐嘅。」上訴人原審裁判官已經進入「格鬥場」，令他沒有得到公平的審訊。

X是成年女性應能分辨胸部是否被人揸

法官在判辭指，X的證供清晰地表明感到被人用手：「揸咗一下。」當時診症室內只有上訴人和 X，X問上訴人：「做咗啲咩嘢？」上訴人笑說： 「手抽筋。」更說：「胸大咗、形狀變靚咗。」上訴方質疑可能是意外觸碰，或X被醫療儀器觸及，但法官認同律政司說法，指X是成年女士，有能力分辨胸部是否被人用手「揸」。此外，X當時是在隔著衣服的情況下，被「揸」了一下，未能感到體溫屬正常。

此外，原審裁判官曾澄清X供稱有關被「揸」胸的情況，處理上訴的法官認為沒有任何不公，他其後亦容許控辯雙方發問跟進的問題。

犯案涉違反誠信

在判刑方面，法官指上訴人犯案屬違反誠信，X求診時遭醫生性侵，事件對她造成困擾及嚴重影響，判囚9個月非明顯過重。

因此，法官駁回上訴人的定罪和判刑上訴。

案件編號：HCMA294/2023