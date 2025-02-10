假學歷｜學術評審局去年揭32宗升45%　已報警　主席料會持續增加

香港學術及職業資歷評審局最新年報顯示，當局在2023/24年度揭發共32宗假學歷申請，是近年來最高，按年升45%，該局已向警方舉報。局方在上年度收到的學歷評估申請達5,763宗，同樣為今年最高，當中以内地學歷為主，佔約4成。

評審局主席、立法會議員陳仲尼指，受地緣政治影響，未來或有更多内地生到港升學，料揭發的假學歷個案會持續上升。



香港學術及職業資歷評審局最新年報顯示，當局在2023/24年度揭發共32宗假學歷申請，是近年來最高。(評審局網頁圖片)

評審局一直為公眾人士不同機構提供學歷評估服務，即會根據申請人提交的學歷，評估是否達到香港資歷架構下某特定的資歷級別。

根據評審局2023/24年報，當局在處理該年度的學歷評估時，發現有32宗屬假學歷，已向警方舉報。翻查當局往年年報，2023/24年的假學歷宗數，比上一個年度增加10宗，為近6年的新高，升幅達45%。

評審局在年報中表示，使用偽造資歷文件後果嚴重，在任何情況下均對虛假資歷採取零容忍態度，當局會一直與各學位頒授機構緊密合作，加強驗證由學歷評估申請人提交之學歷的真偽，亦透過其他國家或地區的資料庫，驗證學歷。

此外，評審局在上個年度共收到5,763宗學歷評估申請，是近9年來最高。其申請學歷評估的網站亦指「學歷評估近日收到了大量申請，我們或需較長時間回覆及評估你的學歷評估申請」

評審局申請學歷評估的網站亦指「學歷評估近日收到了大量申請，我們或需較長時間回覆及評估你的學歷評估申請。」（評審局網站）

學歷頒授地區方面，則以内地學歷為主，有2,244宗，佔總數近四成，按年增加約33%。翻查評審局年報，有關内地學歷的評估申請近年不斷上升。在2019/20年度，申請最多是英國學歷，有1,412宗，内地學歷位居第二，只有1,080宗；直至2022至23年度，内地學歷的申請已增加至1,691宗，成為榜首。

評審局並指，上年度的報告期內，共有866宗學歷評估申請不獲評審局接納，原因除了虛假學歷外，亦包括學歷不受頒授國家或地區承認、申請人未能提供足夠資料及申請人自願撤回申請。

香港學術及職業資歷評審局主席陳仲尼。（陳葦慈攝）

評審局主席和立法會議員陳仲尼指，受地緣政治影響，未來或有更多内地生到港升學，估計揭發的假學歷宗數會繼續上升。他又表示，雖然近年評審局揭發的假學歷宗數有上升趨勢，但考慮到當局近年處理的學歷評估申請同樣上升，故每年假學歷佔比的差別不大。

陳仲尼表示，現時八大院校均已建立篩查假學歷的措施，評審局亦有定期與各院校分享查證學歷的方法，認為現時機制足以應對假學歷篩查，未來局方亦會研究使用人工智能偵測學歷真假。