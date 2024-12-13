假學歷｜澳門大學收緊政策　下學年起拒內地生以DSE等成績報本科

《香港01》早前獨家報道澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現多人造假，澳門科技大學向香港當局核查「主動發現」24名非本地生文憑試成績造假，校方並撤銷他們學籍。

大學假學歷風波持續不斷，最新澳門大學於官網對內地非高考生發出「重要提示」，指因政策調整，由2025/2026學年起暫停招收內地非高考學生的本科入學申請，意味內地學生下學年起只可透過內地高考成績報名澳門大學本科課程，香港DSE等將不被接納。



澳門大學於官網對內地非高考生發出「重要提示」，指因政策調整，由2025/2026學年起暫停招收內地非高考學生的本科入學申請。（澳門大學網頁）

假學歷風暴・專頁

澳門大學近日於官網「內地招生專頁」發出「重要提示」，指因政策調整，「由2025/2026學年起本校暫停招收內地非高考學生的本科入學申請」。根據此提示，意味內地生只可以內地高考成績報名澳門大學本科課程，香港DSE及其他海外考試成績如IB等均不被接納。

澳門大學於官網對內地非高考生發出「重要提示」，指因政策調整，由2025/2026學年起暫停招收內地非高考學生的本科入學申請。（視覺中國）

澳門大學：於內地沒有委託任何機構或中介辦理招生及錄取工作

官網亦提到，校方於內地沒有委託任何機構或中介辦理招生及錄取工作，所有申請人必須在澳門大學官網辦理網報手續，而校方招收本屆高考生為獨立招生，不屬於「全國普通高校統一招生計劃」內，考生於該校的報名及錄取不會影響其內地高考的志願錄取。校方又指，所有填報資料必須屬實及已符合資格報讀澳門大學本科課程，否則校方有權取消其報名、註冊資格及撤銷其學位，申請人同時須承擔相關一切責任。

澳門司警早前公布文憑試假學歷案詳情，表示有學生涉嫌聘請內地中介造假。(澳廣視片段截圖)

《香港01》早前獨家報道，有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試成績，發現多人造假。教育局局長蔡若蓮其後證實，澳門科技大學向考評局查核，涉及24名非本地生持假DSE成績造假，校方稱將撤銷他們學籍及追究責任。澳門警方上月中指，已拘捕四名涉案大學一年級學生，至於其餘24人則在校方報警前已離開澳門。

澳門司警早前表示，香港考評局今年10月28日通知澳門科技大學，懷疑有學生使用不實學歷申請入讀。澳科大一天後向司警報案，司警10月31日於大學宿舍拘捕四人，並於上月1日將他們移交檢察院。

涉嫌持假學歷的24名內地學生，分別為13男11女，均已入讀大學一年級。被捕的四名學生來自河北、浙江、深圳和江西，表示從未參與文憑試，是家人透過內地中介偽造DSE成績，以及內地中學畢業證書。其餘20名學生在澳科大報警前已經離開澳門，司警將繼續與香港和內地警方合作追查。